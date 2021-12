Exposición de Rafa Arjones y Jordi Jordá sobre el trabajo en la pandemia de la Unidad SAMU Alfa 1 del Hospital de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante ha inaugurado una exposición permanente de fotografías del fotoperiodista de INFORMACIÓN Rafa Arjones realizadas para un reportaje fotográfico publicado en el diario sobre el trabajo de la Unidad SAMU Alfa 1 del Hospital General Universitario de Alicante en la atención domiciliaria a pacientes de covid-19, sirviendo una de ellas, en la que se atiende a una afectada por la pandemia, de inspiración al pintor Jordi Jordá para pintar el cuadro titulado “Covid-19”. Se trata de un óleo sobre lienzo de 2x1,6 metros de estilo impresionista que fue donado al Colegio de Enfermería el 27 de mayo de 2021 y que quedó expuesto de forma permanente en el hall del Colegio como homenaje y reconocimiento a las enfermeras por su trabajo, entrega y dedicación durante esta crisis sanitaria. Tras ello, desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante se ha querido complementar y completar la historia con la secuencia completa de la atención a esta enferma de coronavirus añadiendo además una docena de fotografías del reportaje realizado por Rafa Arjones, "dando visibilidad así a la labor de los profesionales de Enfermería de la Unidad SAMU Alfa 1 del Hospital General Universitario de Alicante".

Inauguración

El acto contó con la asistencia de la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, del fotoperiodista Rafa Arjones, del pintor Jordi Jordá y del enfermero de la Unidad SAMU Alfa 1 Benjamín Lara, el cual aparece en la fotografía que dio origen al cuadro “Covid-19” y a quien la presidenta del Colegio regaló dicha fotografía ampliada. Estuvieron acompañados por miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería, compañeros, amigos y representantes de diferentes entidades e instituciones que quisieron estar presentes en el acto.

Montserrat Angulo dirigió unas palabras a los asistentes en las que agradeció a Rafa Arjones su hacer para mostrar cómo se desarrollaba el trabajo de los profesionales sanitarios en plena pandemia allá por abril de 2020, del mismo modo que hizo extensivo ese agradecimiento a los miembros del SAMU por la labor que realizan día a día. Asimismo, destacó y puso en valor la iniciativa de Jordi Jordá por haber plasmado con tanta fidelidad en su cuadro las dramáticas situaciones que se vivieron en los momentos más duros de la pandemia el año pasado.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante cedió la palabra a Arjones tras descubrir juntos una placa en la que se indica el origen de la muestra permanente del cuadro y las fotografías. El fotoperiodista explicó la historia tras la elaboración de su reportaje fotográfico, afectado por la dificultad para documentar ciertos acontecimientos ante el temor de lo que se pueda decir sobre ellos. Sin embargo, y después de muchas gestiones, se consiguió el permiso para acompañar a la Unidad Alfa 1 del SAMU, “gracias a lo cual pude comprobar con qué meticulosidad, con qué delicadeza y con qué tacto trabajan. Algo digno de ver. Llevo casi 35 años en el periódico y ese momento fue irrepetible”, dijo.

Una primera parte, la de su trabajo, a la que siguió la llamada recibida por parte de Jordi Jordá en la que este le transmite su intención de pintar un cuadro sobre la situación provocada por la pandemia a modo de documento histórico sobre la misma basándose en una de sus fotos. “Vi más de doscientas fotografías y ninguna me encajaba. La foto de Rafa me gustó por su iluminación, por la escena que reflejaba y solo añadí al marido de la persona que está en la cama que, aunque no sale en la foto, estaba allí”.

Benjamín Lara destacó que gracias a estas fotografías de Rafa Arjones y al cuadro de Jordi Jordá “podemos hacernos una idea de cómo se trabajaba entonces, con mascarillas con filtros artesanales en unos momentos en los que los contagios aumentaban exponencialmente y los protocolos tardaban en llegar. En medio de este desconcierto los pacientes eran atendidos correctamente y recibían los cuidados pertinentes para poder superar las situaciones críticas de salud que producía la infección. Unos momentos de incertidumbre y desconcierto que quedaron eclipsados por las ganas de trabajar y de hacerlo lo mejor posible”. El enfermero de la Unidad SAMU Alfa 1 agradeció “el trabajo fotográfico y la plasmación pictórica posterior, que harán perdurar en el tiempo la situación social y laboral entonces vivida”, así como al Colegio de Enfermería la iniciativa con estas exposiciones y a sus compañeros el trabajo que realizan.