«Creo modelos virtuales que ahorran en los experimentos de la industria farmacéutica»

A sus 23 años, la alicantina Isabela Fons cursa un renombrado máster internacional en Ingeniería de Procesos en Suiza gracias a una beca de excelencia de la Fundación «La Caixa» por su ejemplar trayectoria. Graduada en Ingeniería Química por la UA, prepara material en 3D que ahorra tiempo y dinero para la investigación de nuevos fármacos.

¿Tenía claro que carrera hacer desde el Bachillerato?

Hice el Bachillerato en el Calasancio de Alicante y aunque también me gustan mucho las matemáticas, en ese momento me decidí por la química porque a mi parecer el abanico que abarca es más amplio.

¿Y desde Ingeniería Química cómo deriva a la computación?

Durante la carrera, a medida que avanzaba el grado, tuve asignaturas sobre estimulación, simulación y diseño que me gustaron mucho. Lo que más me gusta de la Ingeniería Química tiene que ver con la programación y el trabajo de fin de grado lo hice con el profesor de esa asignatura, que me fue guiando y aconsejando.

¿El máster lo tuvo claro?

Estuve mirando en toda partes y el mejor es el de Suiza, vi que incluía muy buenas oportunidades por el grupo de investigación del que me hablaron en la propia Universidad de Alicante. Además el jefe de ese grupo es español y le conocían mis profesores. Es de los másteres más renombrados y no hay muchos en todo el mundo que se dediquen a este aspecto de la programación concreta.

¿Qué le está aportando esta formación?

El máster amplía los conocimientos del grado, porque hay asignaturas que se ven con más profundidad. Me he formado en todo esto que no controlaba durante el primer año, son asignaturas más de computación y de modelado numérico y machine learning. He hecho ya un pequeño proyecto que tiene que ver con machine learning.

¿En qué consiste?

Cuando quieres llevar a cabo un proceso de investigación hacen falta muchos experimentos previos para comprobar si funciona bien y se cumplen las características que quiere la empresa. En el plano real el material es caro y se consume energía, y se trata de hacerlo de forma computacional, a partir de los conocimientos de la ingeniería química, combinados con el desarrollo de software y learnig que permite predecirlo con ayuda de la simulación de modo virtual y ahorrando costes.

¿Cómo ha logrado emprender algo tan avanzado en tan poco tiempo?

Cuando estudié química no pensaba en esto pero conforme vi las distintas posibilidades de la carrera, que es muy versátil, me gustó. Otros trabajan en el desarrollo de nuevos materiales, o en el reciclaje de residuos o el tratamiento de las aguas. Hay mucho futuro en este ámbito y aprender es lo que más enriquece. Siempre tuve la espinita y esta rama me permite combinar muchos conocimientos de matemáticas con la ingeniería química, además de que me informo mucho y pido consejos.

¿La beca cómo la ha conseguido?

Quería salir fuera y busqué distintas posibilidades. La beca de la Caixa para grados en España requiere un postgrado en Europa y tuve mucha suerte al ser seleccionada porque gracias a ellos he podido financiar mis estudios aquí en Zürich.

¿Le seleccionaron por las buenas calificaciones?

Es una beca difícil de conseguir porque la solicitan mucho, hay bastante competencia. Un buen expediente es importante pero la Caixa valora muchas características a nivel personal. Piden una carta de motivación en la que expliques tu proyecto, por qué esa universidad, y en la entrevista tratan de conocer tus intereses e inquietudes, que tengas las cosas claras.

¿Ha vuelto a Alicante desde que logró el máster?

Llevo en Suiza un año y tres meses y he vuelto a casa varias veces, en vacaciones de verano y Navidades. El covid lo puso más difícil pero te haces la PCR.

¿Cómo es su día a día?

El inglés que ofrece la UA en varias es muy útil para ganar vocabulario técnico que en una academia no vas a tener. Y tras el primer año de clases he podido hacer el proyecto del ámbito de la simulación en el ordenador, con supervisores. La beca cubre los 90 créditos del máster, se puede extender dos años y acabaré en junio.

¿Y las prácticas?

Las busqué por mi cuenta en una empresa de Suiza, le pregunté a uno de los profesores, que es asociado y tiene su propia empresa. Llevo tres meses aquí y trato de aprender habilidades además de las académicas del máster, porque el machine learning no está tan implantado en química.

¿Qué aportarán sus progresos?

Estoy en el nivel cero, aprendiendo muchísimo y me queda mucho más, pero combinar la ciencia de los datos con el conocimiento de base de la ingeniería aporta un valor añadido y genera modelos de laboratorio más robustos para las industrias farmacéutica y bioquímica. La app que crea esta empresa la pueden usar otras para crear sus propios modelos virtuales.

¿Dónde se ve a corto plazo?

Puede que trabajando en una empresa, avanzando en este campo, pero a largo plazo como me gusta la investigación y trabajar como profesora de universidad, espero dar clase e investigar. Me considero bastante curiosa y la enseñanza te mantiene actualizado.

¿Seguirá fuera o en España?

Es algo que me estoy planteando. A largo plazo volveré pero quizá pase un tiempo aquí para seguir explorando. Mi paso por la UA fue muy importante, me sentí muy apoyada y a pesar de que aquí tienen el triple de recursos, en formación no hay nada que envidiar. Vine gracias al apoyo de mi familia y de los profesores.

¿Y en Zürich tiene apoyos?

Comparto piso con siete compañeras de Suiza, Italia o China y en el máster somos un grupo de estudiantes internacionales, alemanes, franceses, italianos, de Asia o Líbano. Es duro pero he conocido gente muy distinta y la experiencia es muy enriquecedora.