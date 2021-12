Los hoteles de Alicante rechazan la aprobación de la tasa turística y piden al Consell que rectifique

La Asociación Provincial de Hoteles de Alicante ha hecho público un comunicado en el que exige la marcha atrás en la aprobación del inicio de la tramitación para crear una tasa turística voluntaria y municipal a partir de 2023. "Nos resulta asombroso que en un momento como el que atraviesa el turismo desde que comenzara la pandemia, que estos días se recrudece y llena nuevamente de incertidumbre a todas las empresas del sector, nuestros dirigentes se ocupen de articular un castigo a nuestros clientes en lugar de desplegar los recursos necesarios para mantener en pie lo que queda de los negocios tras casi dos años de sufrimiento continuado".

"Rechazamos que el turismo deba ser gravado con un nuevo impuesto como si se tratara de una actividad nociva o de un lujo. Viajar es una conquista social que responde a la necesidad humana de conocer lugares, gentes y culturas. El turismo es vehículo de paz, tolerancia, diversidad e integración. Aquellos que vienen a disfrutar de nuestros destinos engrandecen nuestra imagen y son embajadores de la identidad y tradición de la Comunitat Valenciana por todo el mundo. Cargarles un tributo adicional por ello como si fueran fumadores que se envenenan o como si condujeran un vehículo contaminante de alta gama es incomprensible y enormemente injusto", subrayan la asociación en un comunicado.

"Estamos indignados por el señalamiento que se hace al turismo respecto al resto de actividades económicas. ¿Acaso la industria es una actividad más decente que la turística? ¿Es que la agricultura es más noble? ¿Es que el comercio es éticamente más respetable?. El turismo no tiene que pedir perdón por ser el principal motor económico de la Comunitat y generar más del 15,5% del PIB o por ocupar al 15,9% de las personas trabajadoras en 2019".

Los hoteleros señalan que "ahora el turismo necesita apoyo económico, no un incremento arbitrario e injustificado de costes. Demandamos empatía con una actividad que está sufriendo y no una falta absoluta de sensibilidad para con las personas que honradamente queremos seguir viviendo de esto. No entendemos que un gobierno que se supone que está para trabajar por el bien común se dedique a restar competitividad a un sector que atraviesa la crisis más profunda jamás conocida.

"Esta tasa sólo se entiende desde un prisma alejado de la realidad económica y social. Resulta inadmisible que, a nuestro juicio, razones partidistas y de oportunidad política se impongan sobre el interés general. No podemos comprender que el PSPV ceda a las presiones de sus socios de gobierno y acabe transigiendo con una imposición de Compromís y Unidas Podemos que no beneficia absolutamente a nadie".. Por ello, "demandamos que el Gobierno valenciano reconsidere su postura y olvide de una vez esta idea que no ha aportado nada positivo a los territorios donde se ha implantado".

El sector turístico no da crédito

El sector turístico de la Comunidad Valenciana no da crédito al papel que ha jugado hoy el PSPV en Les Corts, "dando alas a las minorías de Compromís y Podem para negociar en el primer trimestre de 2022 una ley tributaria que de carta de naturaleza a un nuevo impuesto en la Comunitat que más presión fiscal ejerce sobre su población. Unos diputados autonómicos que viven instalados en la comodidad de su estatus y alejados de la realidad que está viviendo el sector turístico han acordado hoy lo que sería inimaginable en ningún gobierno responsable y coherente. El acuerdo suscrito para la puesta en marcha de la 'tasa turística' hoy destila cinismo por todo su contenido: nunca se ha oído ni comprendido a un sector que ha sido claro como el agua durante los últimos cinco años con un NO A LA TASA; es un acuerdo que se implanta por motivos ideológicos minoritarios, y que luego se quiere maquillar de diálogo (inexistente); con su diseño municipal está dirigido en la práctica a destrozar a Valencia como destino preferente en el mercado MICE; y se ha planteado en el momento más inoportuno de todos los que podríamos imaginar. El momento más crítico después de 22 meses de difícil supervivencia".

Hosbec quiere recordar que el turismo "es el sector más duramente golpeado por la crisis del COVID y los empresarios llevan intentando aguantar vivos una sexta ola que amenaza con llevarse por delante todo el ecosistema del turismo. En lugar de apoyar y ayudar la tarea de estos diputados privilegiados es poner palos en las ruedas y comprometer gravemente la imagen turística de la Comunitat Valenciana: desde hoy todos los turistas tendrán la idea que no son bienvenidos en la Comunitat y que van a pagar lo que en otras comunidades competencia no harán. Reservarán en Murcia, Andalucía, Canarias o en decenas de capitales de provincia que compiten en el mercado MICE con Valencia, por ejemplo".

Desde Hosbec, añaden, "no podemos admitir las mentiras que estos privilegiados vierten en las Corts Valencianes: “no es cierto que un valenciano pague tasa turística, no paga ninguna. Todos nuestros turistas pagan los mismos impuestos, vengan de donde vengan, nacionales y extranjeros. Lo cierto es que entre todos aportan casi 4.000 millones de euros a las arcas públicas de la Comunitat, mientras que el turismo sólo requiere 1.125 millones de euros de gasto público. Las cuentas reales arrojan un balance positivo de 2.875 millones a favor de la Hacienda Pública valenciana que salen de la actividad turística, dato que ocultan deliberadamente del debate de marcado carácter ideológico”.