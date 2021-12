Las UCI de seis de los diez hospitales públicos están en riesgo extremo por ocupación de pacientes covid

Con la curva de casos al alza en la provincia de Alicante, las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales públicos comienzan a notar la presión de la sexta ola de la pandemia.

Seis de los diez centros sanitarios de la provincia rebasan en este momento el umbral de riesgo más alto que marca el Ministerio de Sanidad en su «semáforo covid», al tener más del 25% de sus camas de UCI ocupadas por enfermos covid, según los datos recabados por este periódico de los distintos hospitales de la provincia, así como de los sindicatos, ya que la Conselleria de Sanidad no facilita esta información detallada por hospitales.

Según estos datos, correspondientes al mediodía, los centros sanitarios con peor situación son el comarcal Marina Baixa, con el 75% de su UCI ocupada por el covid. Le siguen el hospital Virgen de los Lírios de Alcoy, con un 60% y Sant Joan, con un 54%. Los hospitales de Dénia y el comarcal de Vega Baja, en Orihuela, tienen la mitad de sus UCI con pacientes covid. En riesgo muy alto también está el Hospital General de Alicante, que ayer a mediodía tenía un 38% de ocupación covid. Estos cálculos se hacen en base a las camas estructurales de cada hospital y sin contar con las zonas de anestesia que se abren para aliviar la presión de las UCI. En el caso del Hospital Marina Baixa ya se ha tenido que recurrir a estas zonas extendidas y en estos momentos hay tres camas en el área de anestesia disponibles para enfermos de covid.

Desde Sanidad insisten en que nadie que necesite una UCI en la Comunidad Valenciana se va a quedar sin ingresar. De hecho, en las últimas semanas tanto el Hospital Marina Baixa como el de Sant Joan han estado derivando enfermos a otros hospitales por falta de camas.

Aunque con el doble de incidencia que el año pasado la situación de los hospitales es mucho mejor, el aumento de ingresos de los últimos días comienza a preocupar en las direcciones de los hospitales, ya que aún no estamos ante el pico de esta sexta ola. Y es que, aunque la vacuna protege de enfermar gravemente, los expertos no se cansan de advertir de que ésta no es infalible y hay un 10% de población en la que está no es eficaz. Además, la estadística no falla y un 4% de quienes enferman de covid acaba en el hospital.

En tan solo un mes los ingresos en las UCI de la provincia se han duplicado. En centros sanitarios como Sant Joan y el General de Alicante se han visto obligados a suspender operaciones para poder tener camas libres de ingreso. Todo sin contar con el colapso que vive la Atención Primaria, totalmente engullida con el covid y el resto de las tareas aparcadas.

Sindicatos como el Satse critican la parálisis de las autoridades a la hora de tomar medidas restrictivas, más allá de la implantación del pasaporte covid para acceder a la hostelería y el ocio. «Desde el principio hemos pedido más medidas y no han reaccionado. Los departamentos de salud están colapsados, urgencias, UCI, unidades de hospitalización.... y las navidades por llegar», lamenta Emilia Guevara, secretaria de Acción Sindical del Satse. Advierte Guevara de que la situación que estamos viviendo en estos momentos sólo es la consecuencia del pasado puente de diciembre, por lo que pide más medidas para frenar esta sexta ola antes de que sea tarde.

Capacidad para duplicar las camas en pocas horas

Con la primera ola de la pandemia de coronavirus los hospitales desarrollaron planes de contingencia que permiten duplicar, en caso de necesidad, el número de camas de UCI en unas pocas horas y así ingresar a un mayor número de pacientes en estado grave. Este incremento de zonas de ingreso se hace ocupando áreas de Anestesiología y Reanimación. Con la tercera ola, todos los hospitales se vieron obligados a recurrir a estas zonas e incluso llegaron a ingresar a pacientes en los quirófanos ante la falta de camas para enfermos críticos.