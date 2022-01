Los artistas de Hogueras urgen la ayuda municipal para poder pagar los impuestos

Inquietud entre los artistas que plantan hogueras en Alicante ante el retraso en el cobro de la subvención municipal de 2021, que fue aprobada por el bipartito en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el pasado 30 de diciembre por un importe de 590.000 euros a repartir entre constructores y comisiones. La urgencia de los artistas se debe a que el próximo 31 de enero vence el plazo para pagar el IVA de unas facturas que se emitieron por el almacenamiento y mantenimiento de los monumentos, epígrafe en el que se incluyó la ayuda en 2021 al no haber plantà. La Federació de Fogueres afirma no tener noticias de que hayan cobrado las comisiones de hogueras y barracas, de ahí que pidan también al Ayuntamiento que abrevie el proceso para facilitar el normal funcionamiento de las asociaciones festeras.

Según explicó el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez (PP) tras la junta del 30 de diciembre, algunas comisiones se demoraron en la presentación de los documentos para el envío del expediente a fiscalizar a Intervención, lo que obligó a ampliar el procedimiento hasta el 20 de diciembre para no dejar a ninguna fuera al ser una convocatoria única. Este viernes el edil señalaba que se ha pedido la justificación de deficiencias a una veintena de comisiones pero que bastantes han empezado a cobrar, «pasamos los documentos contables a Hacienda y van pagando», dijo. La situación, reconoce, está repercutiendo en los artistas que han hecho su facturación. Por este motivo avanza que se hará una formación para que las comisiones tramiten correctamente la subvención de 2022.

La reclamación de los constructores no se limita a Alicante sino que procede de la Federación de Gremios de la Comunidad Valenciana, que engloba a los artistas de Alicante, Valencia y Burriana que plantan hogueras en Alicante. «El colectivo está indignado porque aún no se ha percibido el dinero para almacenamiento y mantenimiento de los monumentos», concepto en el que se incluyó en 2021 una subvención que solía concederse a la plantà de la foguera. La ayuda es por obras que se almacenaron sin plantarse, y será necesaria otra para el año en curso.

«Las facturas se empezaron a tramitar desde agosto y septiembre, y aún no hemos recibido un euro del Ayuntamiento. Hubo un proceso para resolver cualquier error administrativo, y a finales de diciembre se aprobó la concesión de la subvención, pero han aparecido errores en las ayudas y aún no se van a cobrar. El 31 de enero es el ultimo día para pagar los impuestos (IVA) de las facturas que se emitieron» apunta Rubio, a la vez maestro mayor de Alicante. «Las subvenciones son para ayudar, no para que encima nos cueste el dinero de nuestro bolsillo y tengamos que estar esperando algo que en verano se nos dijo que se haría a la mayor brevedad. Es una necesidad urgente. El colectivo está cabreado porque están poniendo muchas pegas e impedimentos, y desde la primera factura que se emitió han pasado seis meses, y eso no se puede consentir. Muchos artistas van a tener que anular facturas al no poder pagar el IVA y la retención».

Los artistas consideran ilógico lo que está ocurriendo. «Si están subsanando errores no va a llegar la subvención antes del 31 de enero. Como presidente de la Federación de Gremios recibo día sí, día también, llamadas de compañeros ahogados económicamente. Están aguantando los talleres sin poder sacar los monumentos. Es una ayuda que se queda corta, necesitamos mucho más para custodiar esas hogueras en construcción porque la mayoría de comisiones no han implementado nada a los monumentos contratados hace dos años. A esto hay que añadir a eso los impuestos».

La Federació de Fogueres también se pregunta cuándo van a cobrar las comisiones de hogueras y barracas la subvención para el funcionamiento de estas asociaciones. «Antes que Federació somos comisionados de nuestras hogueras, y ese dinero es necesario para ir desahogados y poder pagar a los artistas. A día de hoy, no sabemos a qué fecha van a cobrar las asociaciones de hogueras y barracas. Reivindicamos que paguen cuanto antes», dijo el vicepresidente de Asociaciones, Kiko Vinal. El total de ayudas es de 590.000 euros en un lote conjunto para comisiones y artistas.