La vacunación con terceras dosis se estanca en la franja de los 40 a 49 años

La administración de terceras dosis de la vacuna frente al coronavirus se ha estancado en la Comunidad Valenciana, especialmente en el grupo de 40 a 49 años. Las colas a las puertas de los vacunódromos y la urgencia por recibir la dosis de recuerdo antes de las fiestas han dejado paso a un panorama completamente diferente.

Responsables de los equipos de vacunación de diferentes departamentos sanitarios notan cómo ahora cuesta más que la gente responda a las citas que envían por SMS para que acudan a inmunizarse. «La respuesta está siendo del 70%, mucho menor que con los grupos de más edad», explica uno de estos responsables. Hay departamentos en los que están optando por citar al doble de personas de su capacidad ya que tienen comprobado cómo al final acude mucha menos gente de la prevista.

Cerca de un 29% de las personas entre 40 y 49 años ha recibido la tercera dosis en la Comunidad Valenciana. La media de España es del 36% y la valenciana es la cuarta autonomía más rezagada. Otro dato que refleja este menor ritmo de vacunación de la últimas semanas es el número de terceras dosis administradas en la Comunidad Valenciana. Entre el 13 y el 20 de enero se han puesto 7.244 vacunas, la cifra más baja del último mes, muy lejos de las 17.462 que se llegaron a poner entre el 23 y el 30 de diciembre.

Las causas que explican este menor entusiasmo por la tercera dosis hay que buscarlas en el perfil de la población. Entre lo 40 y 49 años se está en plena edad laboral y con hijos pequeños, por lo que es más complicado cuadrar la agenda para acudir a recibir el pinchazo. Los responsables de los equipos de vacunación también creen que debido a al aumento exponencial de casos de covid en las últimas semanas, muchas personas han fallado por estar enfermas o en el intervalo de cuatro semanas que marca Sanidad para poder recibir la dosis de recuerdo. También podría estar influyendo la menor percepción de riesgo de los jóvenes a enfermar gravemente de coronavirus una vez que lo domina todo la variante ómicron, mucho más leve . Por último habría que añadir también cierto cansancio de la población hacia la pandemia en general y hacia la vacunación en particular. Sin embargo, los expertos no se cansan de insistir en que el riesgo de complicaciones es mucho mayor para la población no vacunada, aunque esta sea joven, y en la necesidad de que todo el mundo se proteja ante la situación de sobrecarga que sufren los hospitales.

Con el objetivo de poder captar al mayor número de personas posible, Sanidad está facilitando al máximo la vacunación a quienes aún no han recibido la tercera dosis. Los departamentos están haciendo hasta tres repescas para dar más facilidades. En algunos casos, como el departamento del Hospital de Sant Joan, a la vez que se cita a la gente se le dan numerosas opciones de días y horas para que acudan cuando mejor les cuadre.