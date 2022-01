Los concejales Xavier López y Rafael Mas, ante la juez por una denuncia de Vox

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, y el concejal Rafael Mas, de Compromís, han pasado este martes por los juzgados de Benalúa para declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante tras la denuncia interpuesta por Vox por la "presunta comisión de un delito contra los derechos fundamentales, recogido en el artículo 510 del Código Penal".

En concreto, la denuncia se basa en sendas intervenciones en el Pleno municipal de julio, durante el debate de una declaración institucional registrada por el grupo valencianista donde, según Vox, "se relacionaba directamente al discurso de la ultraderecha en las instituciones, los medios de comunicación convencionales y en nuevas tecnologías con el aumento de crímenes contra mujeres, inmigrantes y personas LGTBI". La denuncia también fue contra el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, por el «retuiteo de una publicación de las juventudes de Compromís donde se enlaza una noticia de una agresión a una persona homosexual y se añade la leyenda ‘sí, esto es culpa de Vox’". Bellido declaró ante la jueza hace dos semanas.

Tras las declaraciones, López ha dicho estar “muy tranquilo y convencido de que esto es un proceso político más que jurídico”. López ha explicado que es "consciente de que la intención de Vox es amedrentar, por todas las vías posibles, a los políticos que denuncian las consecuencias del auge de la ultraderecha en nuestra sociedad”.

Además, el portavoz municipal, ha señalado que “no se nos escapa tampoco que esta denuncia es un capítulo de una estrategia de la ultraderecha a nivel estatal para victimizarse y ganar protagonismo". "Creo que hay que ser conscientes de la gravedad que supone que cargos públicos de diferentes formaciones se estén viendo sometidos a una persecución judicial por intervenciones realizadas en un Pleno, que es un espacio institucional y de discusión política”, ha añadido López, quien ha agradecido el apoyo a las decenas de personas que se han acercado a las puertas de los juzgados de Benalúa para respaldar a los dos concejales. Respecto al recorrido judicial, López asegura estar "convencido de que este caso terminará bien”.

Por su parte, el concejal Rafael Mas, de Compromís, ha explicado que es su momento defendió "una iniciativa de Compromís donde se instaban a las fuerzas democráticas a poner fin al odio, a luchar contra los discursos xenófobos, racistas, homófobos, misóginos y aquellos que niegan la violencia estructural que sufren las mujeres". "El grupo Vox se sintió aludido y me denunció. Hoy me he reiterado en esas palabras de defensa de la libertad. Alicante es una ciudad diversa, plural y no vamos a consentir dar un paso atrás", ha finalizado el concejal.

Tras las comparecencias de los tres concejales denunciados y del portavoz de Vox, Mario Ortolá, en calidad de denunciante, la juez debe determinar ahora si da carpetazo al asunto o decide mandar el caso a juicio.