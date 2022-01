El Consell recopila 42.000 hojas del catastro de bienes a nombre de la Iglesia

La Conselleria de Transparencia ha recopilado más de 42.000 hojas del catastro sobre bienes registrados a nombre de la Iglesia que pone a disposición de los ayuntamientos de la Comunidad con el fin de que «tengan la información necesaria para recuperar patrimonio que podría ser de los municipios», dijo este jueves en Alicante la consellera Rosa Pérez Garijo. Por su parte, la Diócesis Orihuela-Alicante emitió un comunicado para defender la legalidad de las inmatriculaciones, en el que afirma que las incidencias sobre propiedades en la provincia son errores «que no afectan de ningún modo a la titularidad legal» de las mismas.

Desde el Obispado precisan que del informe elaborado por la Conferencia Episcopal Española sobre los procesos de inmatriculación no se puede extraer que la Iglesia se vea obligada a devolver algo que tiene y no es suyo, o a devolver bienes de los que se haya apropiado de manera indebida. Como ejemplo, indica que hay una serie de bienes inmuebles de los cuales a la Diócesis le falta información para poder ubicarlos geográficamente. «Se deduce por tanto, que no están en situación de irregularidad, sino que la carencia de información sobre el bien impide la búsqueda del mismo. Dada la dificultad mencionada de situarlos dentro del municipio, se está llevando a cabo una labor de búsqueda en los archivos de la Diócesis y de las parroquias, además de solicitar nueva información a los registros de la propiedad con la finalidad de que puedan facilitarnos los datos necesarios para su localización. Se encuentran en esta situación un supuesto colegio e iglesia en Callosa de Segura, un par de terrenos y un templo en Elche, un inmueble en Novelda y un patio parroquial en Sax». En el caso de la ermita del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el camino de Beniel (Orihuela), afirman que no hay ninguna duda sobre la propiedad por parte de la Iglesia; mientras que el resto que aparecen en el listado bien aparecen duplicados o están inmatriculados en fechas diferentes al periodo entre 1998-2015, del que trata el listado. Sea como sea, Transparencia prepara para marzo unas jornadas de orientación a los ayuntamientos sobre este proceso. «Llevamos pidiendo desde el principio de la legislatura el listado de bienes inmatriculados. No se trata de quitar a la Iglesia lo que es suyo pero lo que no puede ser es que se inscriban bienes que son del pueblo y por tanto patrimonio nacional», dijo la consellera, que citó el caso de la mezquita de Córdoba como «el más escandaloso». En la Comunidad hay 789 bienes inmatriculados, de ellos 178 en la provincia: un centenar en la Diócesis de Orihuela y el resto en territorio de la provincia que pertenece a la demarcación del Arzobispado de Valencia.