El sector turístico pide mantener los ERTE hasta julio cuando se prevé la "explosión" de los viajes

La mayor parte de los agentes turísticos espera que la recuperación del sector se produzca a partir del segundo semestre de este año, según un estudio realizado por la Mesa del Turismo y ObservaTUR entre los componentes de la primera entidad. Así, según los propios agentes, tras dos ejercicios con caídas pronunciadas de la actividad, que en promedio se sitúan en torno al 70% en el año 2020 y rozan el 50% de disminución en 2021, esperan que la actividad se recupere a partir de junio. Al final del año se esperan 62 millones de turistas.

La Mesa del Turismo de España y el Observatorio Nacional del Turismo Emisor, ObservaTUR, han presentado el estudio 'El futuro que viene en un presente incierto. El turismo en la nueva realidad: hablan sus protagonistas', el primer proyecto conjunto que elaboran ambas instituciones para tratar de conocer la situación actual del ecosistema del turismo y los viajes tras la crisis derivada de la pandemia. En el informe han intervenido más de una veintena de líderes de opinión, todos ellos empresarios y profesionales de prestigio miembros de la Mesa del Turismo y en algunos casos también de ObservaTUR, quienes han compartido su conocimiento y reflexiones.

No obstante, para alcanzar esa reactivación a finales de año, es necesario restablecer la plena movilidad, superando la barrera de las restricciones. Asimismo reclaman la existencia de un marco único de control, con directrices comunes y requerimientos estandarizados.

Los integrantes de la Mesa del Turismo creen igualmente que los Fondos Next Generation pueden ser una gran oportunidad para el sector, aunque solicitan la participación activa de los distintos ámbitos turísticos antes de definir las políticas o distribuir las ayudas, para que se articulen debidamente y se empleen de manera eficiente, pues expresan su temor a que no lleguen al conjunto de la industria. Instan a llevar a cabo, además, una gran campaña de promoción y comunicación, que transmita confianza y refuerce que España es un país confiable y seguro. Porque sostienen que las personas están deseando volver a viajar de nuevo y consideran que la imagen de marca de España no se ha visto afectada por la crisis del coronavirus.

Afirman también, desde su óptica multisectorial, que la situación generada por la crisis provocada por el coronavirus ha conllevado cambios importantes en la industria del turismo y los viajes. Los más destacados son que la experiencia de cliente de los viajeros ya se está viendo alterada por las restricciones, y que viajar ahora se ha vuelto mucho "más complicado y complejo".

En este sentido, entienden que han surgido nuevos hábitos en el comportamiento de los viajeros, si bien desconocen si perdurarán en el tiempo. Así, en la nueva realidad, los viajeros son mucho más exigentes y previsores, y demandan seguridad, flexibilidad y una mayor personalización. Mantienen su deseo de buscar los mejores precios y tarifas, aunque ahora retrasan sus reservas al último minuto.

El sector turístico se muestra "moderadamente optimista" de cara a la recuperación de su actividad y espera que España reciba este año hasta 62 millones de turistas extranjeros, ha informado este jueves el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas.

Molas ha agregado que, si no ocurre nada grave, a partir de abril-mayo hasta el final de año España podrá recuperar en 2022 de esa pérdida del 70% frente a 2019 un 30% y acercarse a más de 60 millones de turistas internacionales.

A su juicio, Fitur, que tuvo lugar en enero, "nos ha venido muy bien no solo por los visitantes profesionales que han comprobado la eficacia, la seriedad y el buen trabajo que ha hecho Ifema", sino también porque es un ejemplo a aquellas ferias y congresos previstos en España a partir de ahora de que si se hacen tan bien como el certamen madrileño, se pueden celebrar.

Precisamente, de acuerdo con Marcos Franco, socio fundador de ReiniziaT y ObservaTUR, el segmento Mice (turismo de reuniones, incentivos, convenciones y exhibiciones), junto a otros como de larga distancia, son los que temen que su recuperación vaya a ser un poco más lenta que la del resto del sector.

No obstante, según se desprende del estudio, para alcanzar esa deseada reactivación es necesario restablecer la plena movilidad, superando la barrera de las restricciones, y establecer un marco único de control, con directrices comunes y requerimientos estandarizados.

Los integrantes de la Mesa del Turismo creen igualmente que los fondos Next Generation pueden ser una gran oportunidad para el sector, aunque solicitan la participación activa de los distintos ámbitos turísticos antes de definir las políticas o distribuir las ayudas, para que se articulen debidamente y se empleen de manera eficiente, pues expresan su temor a que no lleguen al conjunto de la industria. No obstante, Molas ha manifestado su temor de que no ocurra con los fondos europeos como con el de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que, de los 10.000 millones de euros de dotación para aquellas empresas que lo solicitasen y cumplieran con las condiciones que se exigen, ha adjudicado sólo 5.500 millones."Y no hay ninguna explicación del por qué no se han adjudicado los 4.500 millones de euros restantes y que no ocurra exactamente lo mismo con los fondos Next Generation", ha advertido.

El sector turístico demanda también que, mientras persistan las restricciones y medidas de control a la movilidad, se mantengan las ayudas a las empresas del sector como los ERTE, además de pedir la revisión de los fondos ICO y una rebaja en el IVA. Según Molas, es necesario que los ERTE se mantengan al menos hasta el próximo 30 de junio, al tiempo que ha reclamado una reducción del IVA durante un tiempo determinado para subsectores como el de alquiler de coches, el turismo del golf o el náutico.

Por su parte, el portavoz de Turismo del Grupo Popular en el Congreso,el benidormense Agustín Almodóbar, ha reiterado hoy la necesidad de aprobar las medidas que el Partido Popular ha presentado en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados para impulsar el turismo con el fin de recuperar a uno de los sectores más afectados por la pandemia. “Un sector clave para acelerar la recuperación y la modernización de la economía por el ADN trasversal, multiplicador y redistributivo de la propia actividad turística”, ha explicado.

De esta manera, el Grupo Popular ha propuesto una amplia batería de acciones, como la rebaja fiscal temporal del IVA al 4 por ciento; la reducción de las tasas aeroportuarias; la ampliación de los ERTE; mayor liquidez con una moratoria de los ICO; así como la elaboración de una ley de turismo capaz de vertebrar el crecimiento del

sector y consolidar la competitividad de España. “Apostamos por impulsar una bajada fiscal de 10.000 millones, frente a los 9.000 millones de subida que plantea Sánchez”, ha subrayado Almodóbar, quien ha recordado que “España necesita menos burocracia, menos Ministerios y menos impuestos”. Asimismo, ha defendido “las recetas del PP” para salir de la crisis, que pasan por una fiscalidad baja, más flexibilidad laboral, más competitividad y seguridad jurídica y menos papeleo.

El portavoz popular ha remarcado que “se pueden bajar los impuestos para reactivar el tejido productivo”. Por ello, ha instado al Gobierno de Sánchez a seguir el ejemplo de los hasta 14 países europeos que han bajado el IVA al turismo, o de gobiernos socialistas como el del canciller Scholz en Alemania, que aprobado una bajada de 30.000 millones en impuestos; o el del italiano Draghi, que lo ha hecho por valor de 10.000 millones.