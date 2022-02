Las Hogueras piden "cobijo" al Consell para celebrar los "playbacks" en Ciudad de la Luz ante la negativa del bipartito a ceder el Pitiu Rochel

Los "playbacks" de las Hogueras regresan este 2022, tras la ausencia por el pandemia de coronavirus. Pero el Certamen Artístico se ve forzado a estrenar ubicación. Las eliminatorias previas no se celebrarán en el Hogar Provincial, propiedad de la Diputación de Alicante, ni las finales de las tres categorías (Infantil, Adulta y Única) se verán en el pabellón Pitiu Rochel, del Ayuntamiento de Alicante. Las actuaciones tendrán lugar, siempre que Europa dé el permiso necesario, en las instalaciones de Ciudad de la Luz, controladas por la Generalitat Valenciana.

La Federació de Fogueres ha tenido que pedir "cobijo" al Consell de Puig ante las dificultades de celebrar las eliminatorias en el Hogar Provincial, por las restricciones en el aforo por la pandemia de covid, y a su vez ante la imposibilidad de disponer del pabellón alicantino, por unas obras de reforma que el bipartito anunció para finales del pasado año y que todavía no han empezado por el retraso en la aprobación del Presupuesto municipal. Así, ante ese panorama, el órgano gestor de la Fiesta contactó con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) para solicitar la cesión de instalaciones de Ciudad de la Luz.

Nos dijeron que no podían porque iban a empezar las obras, de las que todavía no se sabe nada Toñi Martín Zarco - Presidenta de la Federació de Fogueres

"En el Hogar Provincial nos dijeron en un primer momento que sí, pero luego nos comentaron que el aforo sería de unas 100 personas, cuando ahí caben unos 800 asistentes. Con ese aforo es inviable la celebración de las eliminatorias de los 'playbacks'", explica la presidenta de la Federació, Toñi Martín Zarco, quien añade que la decisión de pedir la autorización para celebrar el certamen en Ciudad de la Luz se tomó tras la negativa de la Concejalía de Deportes a la cesión del pabellón deportivo: "Nos dijeron que no podían porque iban a empezar las obras, de las que todavía no se sabe nada, por cierto. Y luego hemos visto que se ha autorizado un acto que se solicitó después del nuestro". La dirigente festera, con todo, insistió en que ahora lo importante es promover la celebración de actividades para devolver "la ilusión" a los festeros después de dos años más que complicados, en los que a la situación pandémica se ha sumado la suspensión de los principales actos festeros.

Martín Zarco, por tanto, no quiso ir más allá en su valoración de la decisión municipal, aunque es evidente el fuerte malestar en las Hogueras por la negativa del Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Deportes, de ceder el espacio habitual de celebración de las finales de los "playbacks". No se entiende en la Fiesta que se prohiba su utilización, cuando las obras acumulan ya meses de retraso y, por pronto que arranquen, no terminarán durante este año 2022, por lo que será obligatorio ajustes en el próximo Presupuesto municipal para completar su ejecución, prevista en un tiempo inicial de diez meses y con un coste que supera los dos millones de euros.

Somos optimistas con el permiso de Europa porque no es una actividad económica, sino de un colectivo festero Antonio Rodes - Director general de Sociedad de Proyectos Temáticos

El área municipal responsable de la gestión del Pitiu Rochel está dirigida por el concejal y portavoz adjunto de Ciudadanos, José Luis Berenguer, a quien en el PP de Barcala no suele discutir ninguna de sus decisiones ni sus formas, por controvertidas que sean, al ser un elemento clave en la estabilidad del bipartito de PP y Ciudadanos. Berenguer, dentro del grupo municipal de Ciudadanos, no está alineado con la corriente en la que figuran Mari Carmen Sánchez, Antonio Manresa y María Conejero, más próximos a los populares.

Los "playbacks", por tanto, se celebrarán este 2022 en Ciudad de la Luz, siempre que Europa conceda el permiso necesario para la celebración de cualquier tipo de evento en unas instalaciones marcadas por el fiasco de la gestión durante los gobiernos del PP a nivel autonómico. La petición ya está cursada oficialmente.

El director general de Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, confirmó este viernes que la solicitud está tramitada. "Se envió en cuanto las Hogueras nos concretaron la petición. Ahora estamos a la espera de que respondan, lo que no se suele demorar mucho en el tiempo. Somos optimistas porque no es una actividad económica, sino sin ánimo de lucro y de un colectivo festero. El permiso tenemos la obligación de pedirlo para no exponernos a una sanción", explicó Rodes, quien añadió que desde Proyectos Temáticos siempre se está abierto a facilitar el uso de las instalaciones: "El presidente Puig nos tiene dicho que intentemos ayudar a cualquier tipo de colectivo. Si Bruselas no nos poner problemas, nosotros estaremos encantados de acoger a las Hogueras. Hemos mostrado nuestra máxima predisposición desde un primer momento".

Si Europa da el visto bueno a la cesión puntual de las instalaciones para las Hogueras, está previsto que las primeras galas se celebren el fin de semana del 2 y 3 de abril, con las eliminatorias de Única, que será la categoría que tendrá ronda previa. Las finales, por su parte, se esperan para los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo. Esos días se conocerán los ganadores de las modalidades de Infantil, Adulta y Única. Así, los "playbacks" se celebrarán antes y después de la Semana Santa y la Santa Faz.