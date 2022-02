En los últimos años, el Centro de Empleo se ha consolidado como una potente estructura que trabaja con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los titulados de la Universidad de Alicante. Este objetivo se persigue a través de un trabajo coral en el que se implican los responsables de los centros y el profesorado con planes de estudio adecuados, actualizados y que cuentan con modelos de enseñanza y aprendizaje cada vez más centrados en el estudiantado y enfocados no solo a la adquisición de competencias específicas, sino también al fomento de las competencias para el emprendimiento y la innovación. Las actuaciones en el aula son, sin duda, una parte fundamental en la mejora de la empleabilidad.

El Centro de Empleo de la UA gestiona y ofrece una serie de programas y actuaciones centradas en complementar todas las competencias adquiridas en el aula y las necesarias para una empleabilidad actualizada y práctica para el estudiantado universitario.

En este sentido, es importante realizar una constante revisión de los planes de estudios y la evolución del mercado laboral con herramientas que permitan trasladar esta información a los centros. Este aspecto se está plasmando en el nuevo Plan Estratégico de la Universidad, en el que se recoge de manera muy pormenorizada la política de la UA en materia de empleabilidad, incluyendo un Observatorio de Empleo.

En cuanto a iniciativas y objetivos, el Centro de Empleo de la UA se centra en cuestiones como la mejora del Perfil de Egreso, la adquisición de competencias para realizar una búsqueda activa de empleo y enfrentarse a procesos de selección, la mejora de las competencias para el conocimiento personal y el conocimiento de las salidas profesionales, la conexión con el tejido empresarial, la intermediación laboral propiamente dicha y el papel de las prácticas, entre otros.

En lo que refiere a la mejora del Perfil de Egreso, existen proyectos como el curso de herramientas para llevar el emprendimiento al aula que se imparte al profesorado denominado “Aula emprende” y, recientemente, se ha puesto en marcha “Aula emprende fase II”, un certamen en el que se han inscrito 26 profesores y 47 estudiantes que reciben formación y desarrollan una idea innovadora para resolver un determinado problema relacionado con los ODS, durante 3 meses.

También con ese objetivo de mejora del perfil de egreso se trabaja en el incremento y en la calidad de las prácticas externas, incluyendo prácticas internacionales y el proyecto Unnova.

La adquisición de competencias para realizar una búsqueda activa de empleo y enfrentarse a procesos de selección es otro de los objetivos. Para ello, se ha diseñado el “Programa Mejora tu Inserción Laboral”, que es un programa que se realiza a lo largo de todo el curso con formación interna, pero que también cuenta con la visión externa de personas que vienen del mundo de la empresa. Por otro lado, existen programas de formación emprendedora dirigida al estudiantado.

A este respecto, Nuria Grané, delegada de la rectora para el Centro de Empleo, afirma que “la idea es universalizar el emprendimiento, a través acciones muy dinámicas y participativas que doten al estudiantado de las competencias para emprender e innovar en cualquier situación laboral en la que se puedan encontrar. Con ello, formamos a emprendedores que se inician el camino del autoempleo y también aumentamos la competitividad de las empresas al incorporar al tejido empresarial personas con estas competencias”.

En el mismo sentido, se desarrollan iniciativas como el programa formativo UA emprende lab y multitud de acciones como Tabarca emprende o Marina Alta emprende. Además, este año hemos dado un paso más incorporando acciones de formación en emprendimiento lanzando la primera edición del concurso de emprendimiento e innovación dirigido a estudiantes de secundaria.

Por supuesto, no se dejan de lado la formación, el seguimiento y la dinamización de proyectos emprendedores con certámenes y premios como Explorer, Gennera, Start Up 5UCV, los premios Impulso o los premios a los mejores TFG, TFM y tesis doctorales que desarrollan ideas emprendedoras, así como acciones de seguimiento a proyectos en estadios más avanzados como el programa Srint Get Ready To Sell o LEAN CT.

Todo esto, bajo el paraguas del proyecto institucional UA:Emprende, en el que trabajan de forma coordinada el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica y el Parque Científico de Alicante.

La mejora de las competencias para el conocimiento personal y el conocimiento de las salidas profesionales es otra de las cuestiones importantes. En este sentido, se realizan programas como “Factoría de Desarrollo”, que permite al estudiantado de forma individualizada salir de su zona de confort y explorar cuáles son sus fortalezas para forjarse esa marca personal diferenciadora que potencie su empleabilidad.

La conexión con el tejido empresarial es muy importante y para ello existen acciones como el Programa Odisea, con visitas a polígonos industriales y parques científicos, o la Maratón de Empleo y Emprendimiento, una cita anual para la intermediación laboral.

Para la intermediación laboral propiamente dicha se trabaja con una agencia de colocación que cuenta con el soporte del portal de empleo universitario ICARO, en el que se pueden inscribir los titulados y desde donde se gestionan las ofertas que ofrecen las entidades.

Una pieza clave a resaltar, como trampolín para el empleo, es el papel de las prácticas, que son el primer contacto con el mundo laboral para el estudiantado y también un punto de encuentro, conexión y valoración del mercado laboral por parte de la universidad.

En ese sentido, el curso anterior se puso en marcha, a modo de programa piloto, el denominado UA:rural, con el que 50 estudiantes pueden realizar prácticas, con bolsa de ayuda, en entidades situadas en municipios de menos de 5000 habitantes, viviendo en ese lugar durante los dos meses de prácticas.

En definitiva, en palabras de Rosario Ferrer, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Alicante, el Centro de Empleo de la UA “debe ser el órgano impulsor y gestor de las iniciativas en materia de prácticas, empleo y emprendimiento con el objetivo de contribuir a una mejor inserción laboral de sus titulados y tituladas”.