El bipartito impulsa un congreso internacional para potenciar "Alicante Futura" y actividades con niños para fomentar la "inquietud" por la innovación

El bipartito de Alicante, en su objetivo de potenciar la estrategia "Alicante Futura" para convertir la ciudad en la capital mediterránea de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana, proyecta la celebración de un congreso anual, previsto para finales de año (se habla del mes de noviembre). Así lo ha anunciado este lunes la concejala responsable de la Agencia Local de Desarrollo, la popular Mari Carmen de España, en un desayuno informativo.

El congreso internacional, según se ha explicado, debe plantearse "como un evento clave no solo a la hora de establecer nuestra ciudad como un referente mundial en el campo del emprendimiento y el desarrollo tecnológico", sino también "como la mejor oportunidad de presentar y consolidar la 'voz' de Alicante Futura". "La envergadura del proyecto. El tono con el que quiere dirigirse a sus distintos públicos. Su capacidad para tratar temas relevantes y atraer a grandes nombres asociados a cada uno de ellos", según señalan desde el Ayuntamiento.

Entre los objetivos figuran proyectar a "nivel nacional e internacional a Alicante como capital mediterránea de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana", proponer "actividades y encuentros relevantes en torno a la transformación, la cualificación y digitalización de los sectores productivos tradicionales de Alicante de cara a alcanzar su excelencia tecnológica y digital", además de "actividades y encuentros relevantes dirigidos a impulsar el emprendimiento local y los sectores emergentes considerados preferentes por Alicante Futura. También se incluye entre las metas del congreso que Alicante se establezca "como escaparate de las últimas tendencias, retos y proyectos en torno a la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana", junto a "dar a conocer la actividad y los objetivos alcanzados anualmente por Alicante Futura". De igual forma, según el Ayuntamiento, el congreso quiere "sentar las bases sobre las que establecer el congreso en los años venideros como un encuentro de referencia en el marco de la industria tecnológica, el emprendimiento digital y la nueva economía urbana" y "reforzar el sentimiento de pertenencia a Alicante Futura como vector de desarrollo de la ciudad".

En el desayuno informativo de esta mañana, la concejala De España también ha explicado que entre los tres programas específicos que se quieren poner en marcha destacan actividades dirigidas a los más pequeños. El programa "Kids" concibe el "viaje educativo desde la infancia como una inmejorable oportunidad de promover la creatividad y la formación vinculada a la digitalización y las nuevas tecnologías con un impacto sostenible en el territorio". "Una manera de facilitar la identificación temprana de talento, el desarrollo de vocaciones, y nuevas habilidades vinculadas a ámbitos estratégicamente relevantes en el futuro de nuestra ciudad. Así, desde la didáctica, 'Alicante Futura Kids' propondrá iniciativas capaces de reforzar el interés, la competencia y la responsabilidad de alumnos, educadores y familia en cada uno de ellos".

También se proyecta el programa "Emprende", que según el Ayuntamiento busca "prestar apoyo y acompañamiento a nuevas iniciativas en el ámbito de la tecnología y la digitalización, incentivando su crecimiento y velando por su financiación y expansión internacional". Así, el bipartito quiere "anima a los sectores público y privado a sumarse, creando condiciones, iniciativas y espacios favorables para aquellas, desarrollando actividades como sesiones de pitching, bootcamps, ferias especializadas o encuentros intersectoriales".

Por último, el tercer programa que se impulsa es "KeepTalent", que persigue incentivar el talento joven en la ciudad de Alicante, promoviendo la existencia y la financiación de iniciativas público-privadas que faciliten su retención y crecimiento". Para ello, el Ayuntamiento pretende desarrollar "acciones relacionadas con la identificación y reconocimiento del talento, con la formación continua entre los trabajadores de los diversos sectores vinculados a Alicante Futura y la creación de un entorno propicio a la instalación del talento: uno de los verdaderos motores estratégicos en el crecimiento y evolución de nuestro tejido empresarial".

Por otro lado, durante el desayuno informativo también se han hablado de infraestructuras. La edil ha confirmado que para abril se espera que estén listos los tres primeros denominados "territorios futura", en alusión al Lab Tossal Maker Space (situado en el Castillo San Fernando), al Coworking del Espacio Vaíllo y al Centro de Emprendedores de la calle Cid. Para el resto es espacios previstos habrá que tener más paciencia. Entre ellos se encuentra las mejoras en el vivero Príncipe Felipe, espacios en Las Cigarreras y el Gimnasio de Ideas, proyectado en el antiguo parque de bomberos. Estos proyectos no tienen fecha, como tampoco la rehabilitación del antiguo matadero de Agua Amarga como el "Ágora Futura". Esta emblemática iniciativa, cuyo proyecto está ultimándose, no tiene tampoco financiación. El Ayuntamiento espera conseguir fondos europeos y no descarta la participación público-privada.