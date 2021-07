El bipartito presenta 25 proyectos para la "digitalización" de Alicante en los próximos seis años

Barcala ha señalado que “se trata de una iniciativa enmarcada en nuestra estrategia global Alicante Futura y se convierte, de hecho, en su primer eje tecnológico para la modernización de la gestión municipal y la interacción con los ciudadanos”. “No se trata de una mera declaración de intenciones, sino que diseña 25 actuaciones concretas con una inversión de 25 millones de euros que se están licitando y poniendo en marcha, y que transformarán para siempre la relación administrativa entre los alicantinos y su ayuntamiento”, ha subrayado el alcalde.

Este ejercicio se van a desarrollar proyectos por 2,7 millones de ellos, principalmente el de Ciberseguridad+ dotado con 750.000 euros, Inteligencia Artificial (IA) en tramitación electrónica con 500.000 euros, Smart&Green con 150.000 euros, la plataforma de gestión policial Gestecpol con 650.000 euros, "Alicante Se Mueve" [un proyecto que impulsó el tripartito el pasado mandato] con 500.000 euros y el inicio de otros como los Ciberkioscos Sociales, el Smart Parking, DTI Alicante o los cuadros de mandos predictivos basados en IA, además de los planes de formación a funcionarios en competencias digitales y de alfabetización digital e la ciudadanía. "Un cerebro digital ALC21 gestionará todo este proceso digital", según el equipo de gobierno.

Además, el Plan presentado incluyen proyectos como la creación del Portal de Participación Ciudadana para incrementar el nivel de transparencia, la constitución de una comisión técnica Smart City 2021-2027 para la Gobernanza, la iniciativa Big Data ciudadano y escucha activa de redes sociales, la Plataforma Smart City Data Driven: el cerebro Alicante Smart City, Hiperconectividad: el municipio con mejor conectividad de España, DovTech: RPA para automatización de procedimientos, Movilidad Smart Parking, el Polideportivo Multifuncional Inteligente y la gestión inteligente de la vía pública y las instalaciones deportivas para la práctica del deporte, Smarts Markets, E-Patrimonio, Smart Ville San Antón, la monitorización sociosanitaria inteligente y el Digital Twin para el desarrollo de un sistema ciber-físico para la infraestructura hídrica de la ciudad.

El edil Peral ha resaltado que “el Plan Alicante Smart City 2.0. nace con la vocación de coordinar y potenciar el conjunto de actuaciones relacionadas con la innovación tecnológica que ya se están implantando en la ciudad, y generar a su vez ideas innovadoras para la gestión sostenible y eficiente del ecosistema urbano”.

La implantación de la Administración electrónica -según el edil-, la creación de una amplia red de conectividad en la ciudad, el desarrollo de planes sectoriales de digitalización en movilidad, energía, agua, industria, emprendimiento y empleo "permiten enfocar la acción política de los próximos siete años con determinación, buscando la excelencia para situar Alicante a la vanguardia de las ciudades inteligentes europeas”.

Barcala, por su parte, ha destacado el desarrollo con esta planificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la armonización del trabajo de las distintas administraciones en la transformación digital y la potenciación de la colaboración público-privada, así como la atracción de empresas innovadoras y la generación de empleo, como algunos de los objetivos que también va a permitir alcanzar este plan Alicante Smart City 2.0. 2021-2027.

Reacciones

Desde Compromís, el portavoz municipal, Natxo Bellido, ha asegurado que su formación "siempre apoyará iniciativas municipales para modernizar la administración y transformar la ciudad". Sin embargo, ha precisado que están "cansados de generalidades, anuncios y promesas que nunca llegan a ningún sitio". "Y no nos podemos conformar, como hace el Alcalde, con proyectos como el de Eureka que fue rechazado por Vodafone. Esta ciudad tiene muchas oportunidades y fortalezas para atraer talento e innovación, pero ya no valen las palabras que luego no se ven reflejadas en hechos y no tenemos un alcalde capaz de liderar este proyecto de transformación urbana o la voluntad de establecer estrategias de colaboración reales y estables con la Generalitat y el tejido productivo innovador para llevarlo adelante", ha finalizado Bellido.

Por su parte, el concejal socialista Manuel Martínez ha añadido que "el PSOE demuestra que sabe hacer proyectos de ciudad (en referencia a la presentación del SMART CITY 2.0), que a lo largo del tiempo otros gobiernos de diferente color han desarrollado como es el caso de Alicante". "El bipartito ha presentado hoy a bombo y platillo una iniciativa que se impulsó estando Alicante gobernada por el Ayuntamiento el PSOE". El edil socialista ha indicado que el "proyecto presentado en su día por el entonces alcalde socialista, Gabriel Echávarri, fue premiado con la máxima puntuación de las 111 ciudades españolas que concurrieron al concurso europeo para ser financiados con UE", en alusión a las cámaras que facilitarán la gestión del tráfico.