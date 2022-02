La Junta Central del Júcar-Vinalopó advierte de que es imposible dejar de extraer agua de los acuíferos sin el trasvase

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, ha hecho público un comunicado para exigir al Gobierno una alternativa viable a la sobreexplotación de los acuíferos de la provincia, que vuelven a figurar en el plan hidrológico de cuenca pendiente de aprobar y que estará vigente hasta 2022.

En concreto, los usuarios se refieren a que es necesario activar el trasvase de agua desde el Júcar si se pretende dejar de extraer 110 hm3 de los acuíferos. La Junta también pide optimizar el agua desalada en la planta de Mutxamel, como solución para el consumo urbano de las poblaciones que se abastecen de los pozos subterráneos.

Según la Junta, en el actual proceso de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar y por el acuerdo adoptado de declaración expresa de no alcanzar el buen estado , de las masas de agua incluidas en la Junta Central, "nos encontramos ante un momento crucial para el futuro de la agricultura de regadío en nuestras comarcas, si no se vincula la reducción de las extracciones, para la mejora del estado de los acuíferos, con la recepción de recursos externos procedentes de la transferencia Júcar-Vinalopó. De otra forma no se podrá mantener la estructura socioeconómica vinculada al uso del agua en las comarcas del Alto y del Medio Vinalopó y l’Alacantí"

Para los usuarios, "es imprescindible vincular y acompañar la reducción progresiva de las extracciones de los sondeos, unos 110 hm3/año, de los que unos 65 Hm3/año se destinan al riego y 45 HM3/año al abastecimiento, con la recepción de recursos externos procedentes de la transferencia Júcar-Vinalopó, y también de la Desalinizadora de Muchamiel para el abastecimiento, además de incrementar los recursos procedentes de la reutilización.

"Hay que conocer las condiciones en las que se puede transferir desde el Júcar y a qué precio para poder establecer un régimen económico-financiero sostenible en el tiempo, aceptado para los usos de riego y de abastecimiento, que por no tener la posibilidad de recibir caudales de sustitución han de continuar haciendo uso de las extracciones", subraya la Junta en un comunicado firmado por su presidente, Antonio Berenguer. La Junta insiste, además, que el agua procedente del Júcar ha de ser para todos los cultivos y tener un precio asumible.

Los usuarios recuerdan que el vigente plan hidrológico, considera aplicar para los usuarios el principio de excepción en el pago de los costes de amortización de la obra que puede ser total o parcial, como también de forma unánime se solicitó por las Cortes Valencianas. En relación al art 43.2 del vigente PHJ se hace referencia a la necesidad de la distribución de los mayores costes entre todos los usuarios beneficiarios.

La Junta Central considera muy positiva, por otro lado, la instalación de energía fotovoltaica para la Conducción General Júcar-Vinalopó, que ya se contempla expresamente en los Presupuestos Generales del Estado del presente año, que permitirá establecer una tarifa más asumible que la prevista por la utilización de energía eléctrica. Hasta que pueda entrar en funcionamiento la energía fotovoltaica, se han de arbitrar los mecanismos necesarios, con la participación de la Junta Central, para poner en funcionamiento de forma ordinaria y desde el presente año la Transferencia vinculada a la reducción de las extracciones subterráneas.

"Se han de contar con recursos suficientes procedentes del Júcar, que permitan la sustitución, y por ello reiteramos que los recursos susceptibles de transferir se consideren como una demanda más del Sistema Júcar y una vez atendidas todas sus necesidades, debiéndose también destinar parte de los ahorros procedentes de la modernización de los regadíos tradicionales del Júcar para el Vinalopó y no únicamente para la Albufera", apuntan.

"Reiteramos el compromiso y la voluntad de la Junta Central de continuar colaborando en la búsqueda de soluciones posibles y consensuadas, para lograr los objetivos que se pretenden. El sistema de extracción y distribución de las aguas para el regadío y el abastecimiento en las Comarcas del Alto y Medio Vinalopó y L’Alacanti, y las infraestructuras comunes que va a posibilitar la recepción y distribución del agua procedente del Júcar, con destino a la sustitución de los recursos subterráneos (la Conducción General desde Cullera hasta Villena, y las Conducciones del Postrasvase), exigen concretar una solución integrada y conjunta para todos".