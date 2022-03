La oposición arremete contra el bipartito por torpedear el turismo de autocaranavas en Alicante: "Cerrar el servicio ha sido una irresponsabilidad y una falta total de planificación"

Cuatro meses después de que el bipartito de Alicante decidiera cerrar el aparcamiento de autocaravanas de Playa de San Juan, el Ayuntamiento sigue sin disponer de una alternativa definitiva para promover el traslado de la infraestructura, que llevaba dando servicio desde el año 2017. Así lo ha reconocido este jueves la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Mari Carmen Sánchez, durante la celebración de una reunión del Patronato de Turismo, que se ha reunido como es habitual en convocatoria extraordinaria por un recurso a un contrato de servicios turísticos.

Esa falta de previsión del gobierno municipal, que impide a los turistas tener un espacio con servicios en el municipio de Alicante, ha provocado las críticas de la oposición municipal.

El PSOE ha pedido que se habilite una "solución rápida" para buscar un "enclave propio de una ciudad turística para las miles de autocaravanas" que llegan todos los años. “En la actualidad no hay espacios, y nuestra obligación es atender también a los usuarios de este tipo de turismo”, ha indicado el secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana. Una ciudad como Alicante "no puede carecer de zonas de pernocta" para autocaravanas, según los socialistas. “Está muy bien que el Ayuntamiento destine una parcela para otras actividades -el único espacio en la Playa de San Juan se destinará a la ubicación del Circo del Sol- pero es obvio que esas decisiones deben venir acompañadas de una alternativa”, ha indicado la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, quien ha instalado a la vicealcaldesa y responsable de Turismo a "acelerar, en este caso en coordinación con el área de Urbanismo, todas las gestiones para contar en breve con una parcela para los turistas que llegan en autocaravana". "Espacios que -según prosiguen- deben estar habilitados para ofrecer un servicio de calidad a las personas que practican esta clase de turismo. Una zona con servicios, con estacionamientos adicionales para el suministro de agua potable y posibilidad de vaciado de aguas grises y alumbrado público". Amorós, por último, ha subrayado que con la pandemia se ha incrementado "sustancialmente" el tráfico de autocaravanas en la ciudad.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, considera "una irresponsabilidad haber desmantelado el espacio para aparcamiento de autocaravanas sin tener clara una alternativa". "Estamos ante un gobierno liderado por Barcala totalmente descoordinado, que como vimos en la comparecencia de la vicealcaldesa toma decisiones sin planificación alguna y sin estrategia para la ciudad", ha señalado López al término de la reunión del Patronato, añadiendo que "no hay modelo turístico y se pasa de invertir en el turismo de caravana a ocupar el espacio para el Circo del Sol, sin parar a pensar en las consecuencias, lo que no es bueno ni para el sector, ni para el conjunto del municipio".

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado la "falta de planificación" del gobierno municipal de PP y Ciudadanos, lo que impide que la ciudad dé una respuesta a este tipo de turismo desde el pasado mes de noviembre. "Y no creo que la solución llegue antes del próximo verano y veremos si antes de terminar el año, porque hay que elegir la parcela y luego acondicionarla", ha añadido Bellido, quien ha criticado a la vicealcaldesa por haber decidido cerrar el "área camper" de San Juan para dar cabida al Circo del Sol: "No se puede desvestir a un santo para vestir a otro. Es evidente que este gobierno no tiene ningún tipo de planificación turística".