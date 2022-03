Decenas de autocaravanas se acumulan en Urbanova mientras el bipartito no elige una nueva ubicación para el parking municipal

Decenas de autocaravanas se acumulan a diario en el aparcamiento de vehículos situado en el inicio de la playa de Urbanova, frente al saladar de Aguamarga, mientras el bipartito de Alicante sigue sin decidir la ubicación para trasladar el parquin de autocaravanas que hasta hace unos meses estaba en marcha en Playa de San Juan, el único con esos servicios en todo el término municipal de Alicante. Un solar en el entorno de Urbanova está entre los posibles destinos del aparcamiento especializado, pero todavía no hay nada decidido en un gobierno compartido por PP y Ciudadanos que decidió el pasado año cerrar el "área camper" de San Juan para que el terreno municipal pueda acoger el Circo del Sol el próximo verano.

Cuatro años después de una apertura que llegó tarde, la primera área de pernocta para autocaravanas en tránsito de la ciudad de Alicante, situada en la avenida Costa Blanca de San Juan, echó el cierre el pasado mes de noviembre. El ejecutivo de Barcala decidió no renovar el servicio en ese espacio con el objetivo de facilitar el cambio de ubicación del espectáculo circense, que en su próxima parada en la capital alicantina, prevista para el verano de 2022, no se instalará en los terrenos que habitualmente ocupa la Feria de Navidad cada final de año, sino que se trasladará hasta Playa de San Juan, en concreto hasta el terreno municipal que en los últimos cuatro años ha acogido el área de pernocta para autocaravanas en tránsito.

Ante la ausencia de ese aparcamiento municipal, los caravanistas, muchos nacionales pero la mayoría extranjeros, no tienen más remedio que aparcar en zonas donde no tienen permitido acampar, tal y como se reseña en señales en la zona. Es decir, pueden aparcar como un vehículo convencional, según explican desde el Ayuntamiento, pero no pueden desplegar toldos ni sacar mesas o sillas al terreno como habitúan a realizar en otros espacios habilitados.

Hasta que el Ayuntamiento decida dónde ubicar el aparcamiento, la realidad es que la ciudad de Alicante se ha quedado sin aparcamiento reglado para las autocaravanas, un sector que mueve a miles de personas, sobre todo fuera de la temporada alta del turismo convencional. La instalación en Playa de San Juan, que permanece sin uso a la espera de unas obras de acondicionamiento de la parcela, se puso en funcionamiento a finales de 2017 con cuatro meses de retraso por problemas con las adjudicatarias, ya que las primeras empresas clasificadas no pudieron justificar la solvencia técnica. Desde entonces, y hasta finales de 2021, ofreció servicio durante las 24 horas al día y los 365 días al año, que sirvió para "impulsar acciones de desestacionalización en la playa de San Juan", según explicaban en su día desde el Ayuntamiento.

Su ubicación respondía, según apuntaron desde el gobierno municipal cuando se puso en marcha la instalación en la etapa del tripartito, "al interés del Ayuntamiento en provocar una mayor actividad económica durante todo el año en dicha zona, ya que este perfil de turista, consume, salvo alojamiento, el resto de servicios turísticos como son las playas, el transporte, servicios hosteleros, compras, ocio, deportes o cultura". La iniciativa figuraba en el Plan Estratégico de Turismo 2016-2017.

Ubicada a escasos metros de la línea TRAM, en segunda línea de la Playa de San Juan, el área para autocaravanas contaba con cuarenta plazas de estacionamiento con toma eléctrica. De ellas, todas tenían unas dimensiones de 5x10 metros, salvo una de 10x10 metros, destinada a vehículos de usuarios con movilidad reducida. El espacio para autocaravanas contaba además con pabellones para servicios de los usuarios (servicios, lavabos y duchas accesibles), punto de información y control de acceso, así como una zona de servicios con dos plazas de estacionamiento adicionales para el suministro de agua potable y posibilidad de vaciado de aguas grises, alumbrado público con iluminación led y zonas ajardinadas con riego por goteo, según el Ayuntamiento.

De ninguno de esos servicios pueden disfrutar ya en la ciudad de Alicante los usuarios de autocaravanas, que deben decidir entre aparcar en terrenos sin ningún tipo de comodidad o elegir otro municipio del entorno, como El Campello. En los primeros meses de existencia de esa área en San Juan, se registró una media de quince pernoctaciones diarias, según datos que ofreció en su día el Ayuntamiento de Alicante.