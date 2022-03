El CSIF pide una alternativa para que los médicos no tengan que usar sus coches para avisos domiciliarios

El sindicato CSIF ha exigido a la Conselleria de Sanidad que dé una solución urgente al uso de los vehículos particulares de los trabajadores de Atención Primaria de la provincia para atender la asistencia domiciliaria, "ya que el incremento del precio del combustible hace insostenible e insoportable el gasto que estos están teniendo que soportar". El CSIF pide además que la solución no pase por incrementar el precio del kilometraje "para que esto no repercuta en el IRPF de dichos trabajadores".

Recuerda la entidad que la problemática del uso de los vehículos particulares de los trabajadores de Atención Primaria no es un tema nuevo "y siempre se ha solucionado de forma desfavorable para los trabajadores".

Ahora, la pérdida del poder adquisitivo que supone el aumento del precio del combustible se suma a "las duras condiciones de trabajo que están teniendo que soportar durante la pandemia, lo que hace todavía más insostenibles sus condiciones laborales".

Desde CSIF se considera que la Conselleria de Sanidad debe ser sensible a esta situación y "buscar soluciones urgentes, toda vez que cada día que pasa es un día en el que estos trabajadores sanitarios ven mermadas sus nóminas". Por ello, "es necesario y urgente repasar y actualizar los complementos aplicables por esta materia dada la amplia casuística existente".

Los trabajadores de Primaria, añade el sindicato, "están exhaustos, han trabajado y trabajan al límite de su capacidad, se han visto desbordados por la virulencia con la que han afectado las diferentes olas de la pandemia y es hora ya de que las buenas palabras y ánimos se concreten en medidas concretas que eviten un nuevo varapalo, ahora en sus retribuciones".

Los médicos de los centros de salud utilizan sus vehículos particulares para desplazarse a los domicilios de aquellos enfermos que no pueden salir a la calle y por lo tanto no pueden acudir al centro de salud. Los sindicatos llevan años exigiendo a la administración soluciones para que estos profesionales no tengan que tirar de sus coches. La situación se ha vuelto más insostenible con el aumento en el precio de los combustibles.

Los sindicatos exigen que Sanidad compre más coches para dotar a los centros de salud y evitar que los médicos tengan que hacer uso de sus coches particulares. Los últimos coches adquiridos por la conselleria han ido destinados a cubrir el servicio de urgencias extrahospitalarias para avisos domiciliarios de emergencia, ya que hace unos años en este servicio se utilizaban ambulancias para este cometido, pero con el nuevo pliego de condiciones del transporte urgente se dejaron de utilizar.