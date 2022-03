Paros a las puertas de los centros de salud de la provincia de Alicante en defensa de la Atención Primaria

Médicos de centros de salud de toda la provincia se han concentrado este viernes a las puertas de sus centros de trabajo para protestar por la situación en la que se encuentra la Atención Primaria. Convocados por el Sindicato Médicos, los profesionales exigen como "urgente y prioritario" tener un plan "para potenciar nuestra Primaria, no otro panfleto publicitario más cargado de buenas intenciones y sin ninguna inversión".

Exigen una inversión de al menos el 25% del gasto sanitario y que ésta sea además finalista "y la necesitamos ya". También reclaman unas plantillas acordes a unas ratios de 1.250 tarjetas sanitarias por médico de Familia y 800 por pediatra.

"Necesitamos unas agendas con un tope máximo de 30 pacientes y 25 en pediatría a los que les podamos dedicar el tiempo necesario. Además de para una asistencia de calidad, para la formación continuada, docencia e investigación".

Exigen también que la oferta de plazas MIR contemple los déficits actuales y futuros en las plantillas de médicos de Familia y pediatras, y tener asegurado el recambio generacional. "Necesitamos que se prevean herramientas para poder acabar con las demoras en Atención Primaria, como ocurre con las listas de espera quirúrgicas".

"Necesitamos, en definitiva, liderar con autoridad y competencias todas las posibilidades que una Atención Primaria de calidad, moderna y responsable puede ofrecer al conjunto de la ciudadanía en un Sistema Nacional de Salud público y de acceso universal".

Los médicos de familia afirman que "todo esto lo necesitamos ya, antes de que sea demasiado tarde y desaparezca la Atención Primaria de nuestra sanidad".

En el manifiesto que se ha leído durante los paros, los médicos recuerdan que la Atención Primaria es uno de los pilares de nuestra sanidad. Una sanidad "que es uno de los baluartes del Estado de Bienestar". Todos los españoles, añaden, "nos sentimos más seguros sabiendo que contamos con nuestro médico de familia y/o pediatra en el que confiamos, aquel que nos conoce y conoce nuestro entorno".

El médico de Atención Primaria "también es el que ha tenido que atender a muchos pacientes por teléfono en la pandemia por órdenes de sus superiores, los mismos que después se desentendieron de los problemas que ocasionó". Es también, añaden, "el que ha tenido que aplicar unos protocolos en la pandemia con múltiples cambios -a veces casi semanales- que no entendía la población, es el que vive con rabia, ola tras ola de pandemia, la saturación de un sistema sanitario que no tiene capacidad para atender a tantos enfermos en Atención Primaria, sin que la Administración acometa el aumento de las plantillas necesarias". Es aquel "que vive con desilusión y decepción la carga burocrática que no le deja tiempo para ver enfermos, que lucha contra el burnout provocado por un sistema que ha convertido la sobrecarga laboral en su máxima de eficiencia. Es el que firma un contrato cada mes, con la precariedad como único horizonte".

La Atención Primaria, lamentan, "está amenazada y sus médicos son rara avis en peligro de extinción, porque no se les ofrecen unas condiciones óptimas de trabajo".