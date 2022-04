Barcala aparta al concejal de Seguridad de la comisión que investigará las oposiciones a Policía Local de Alicante

La portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, será la presidenta de la comisión que investigará las supuestas irregularidades en las oposiciones a Policía Local. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha decantado finalmente por la portavoz popular en lugar de por el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, como suele ser habitual en las comisiones municipales creadas durante este mandato en el Ayuntamiento, como la que investigó posibles irregularidades en la limpieza de colegios y dependencias municipales, que estuvo dirigida por González, a su vez responsables del área de Infraestructuras. El suplente será el concejal de Transportes y responsable de la Asesoría Jurídica, Manuel Villar.

La vicepresidencia estará en manos del portavoz del bipartito, Antonio Manresa, como suplentes estará la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez. Así lo ha revelado el propio Manresa durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes.

Por parte de la oposición, se espera que los vocales en la comisión sean los portavoces de los cuatro grupos: Francesc Sanguino (PSOE), Xavier López (Unidas Podemos), Natxo Bellido (Compromís) y Mario Ortolá (Vox).

Todavía, según ha apuntado Manresa, no hay fecha para la primera reunión del órgano municipal, que se creó en el pleno del pasado jueves por unanimidad. Con todo, se espera que la primera cita no se demore. "Queremos actuar rápidamente para que no quede ningún tipo de sombra de dudas. Queremos ser los más transparentes posibles", ha añadido el portavoz del gobierno municipal.

Este lunes, el bipartito de Alicante activó el proceso para convocar la comisión plenaria para investigar el presunto fraude en las oposiciones a la Policía Local de Alicante. Desde la Secretaría General del Pleno ya se requirió a los grupos municipales que identificasen a los concejales que participarán en el órgano municipal que creó el pleno municipal por unanimidad en la sesión del pasado jueves.

El proceso de puesta en marcha de la comisión ha sido especialmente rápido, ya que el órgano se creó el jueves. El viernes, la mayoría de concejales del PP, incluido el alcalde, estaban en Sevilla por el congreso nacional del partido que proclamó a Alberto Núñez Feijóo presidente nacional de la formación. Este lunes, pasado el mediodía, ya se envió la primera comunicación a los grupos para poner en marcha la comisión de investigación a nivel municipal.

El escrito remitido a los portavoces de los grupos municipales recordaba que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2022, aprobó, por unanimidad, la moción conjunta presentada por los grupos municipales Popular, Socialista, Ciudadanos, Unides Podem-EUPV, Compromis y Vox, referida a la creación de la Comisión No Permanente o Especifica del Pleno sobre la tramitación del proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante. El texto añadía que "para proceder a la constitución de la mencionada comisión y, en consecuencia, iniciar su puesta en funcionamiento, como portavoces, les dirijo la presente comunicación solicitándoles la adscripción de un/a concejal/a que formará parte de dicha comisión, como vocal titular en representación de su respectivo grupo, así como un/a concejal/a, como vocal suplente".

Con unidad no exenta de bronca. Así aprobó el Pleno municipal la creación de una comisión no permanente para investigar las sospechas de nepotismo en las oposiciones a la Policía Local de Alicante. La Corporación, con el voto a favor de todos los grupos, dio luz verde a una propuesta previamente pactada y que intentará dar respuestas a las dudas surgidas en torno a un proceso selectivo marcado por un controvertido listado de aprobados en el que figuran personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, mujeres, novias, sobrinos y yernos, entre otros parentescos. También están incluidas en ese listado personas próximas a partidos políticos (PP, PSOE y Vox) y a empresas con vínculos con agentes locales, además de sindicalistas del Ayuntamiento (UGT y CSI·F).

La comisión, que estará formada por un miembro de cada uno de los seis grupos municipales, tiene oficialmente como objeto la "revisión del proceso de oferta pública de empleo y dilucidar si se ha producido algún tipo de irregularidad en su tramitación". A la comisión serán citados "los funcionarios municipales que se estimen convenientes". Se da por hecho que el primer interviniente será el jefe de la Policía Local y presidente del tribunal de la oposición, José María Conesa. Las sesiones, que no deben celebrarse con una periodicidad de más de 15 días, serán públicas. La comisión finalizará con un dictamen con las conclusiones, previamente votadas por los grupos, que se elevará al pleno para su conocimiento.