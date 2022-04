El Gobierno rechaza el traslado de Torre Placia para preservar su valor patrimonial

Torre Placia parece que no se moverá de su ubicación. El Ministerio de Cultura rechaza ahora el traslado de la torre tras estudiar el informe técnico realizado desde la Concejalía de Urbanismo. El Consejo de Ministros, que dio luz verde al cambio de ubicación en un acuerdo de 2017, cambia ahora su postura para preservar el valor patrimonial de Torre Placia, una de las torres de la huerta alicantina. El Ayuntamiento solicitará la inejecución de la sentencia que obliga a su traslado o a demoler las viviendas construidas en el entorno de la torre, que se dictó tras la denuncia presentada por los anteriores propietarios. La fortificación forma parte ahora del patrimonio de la ciudad de Alicante, tras su compra por 1,7 millones de euros.

Según el gobierno municipal de Alicante, el Ministerio de Cultura redactará un informe jurídico y técnico que aconsejará mantener la actual ubicación de Torre Placia en la parcela que ocupa actualmente, en el entorno de la zona Golf de Alicante. La Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura descarta el traslado de la fortificación dado que la construcción podría perder su valor patrimonial si se procede a su desmantelamiento o su reconstrucción integral en el caso de que se llevara a cabo el traslado que aprobó el Consejo de Ministros en 2017, según explican desde el ejecutivo que dirige Barcala, que había previsto el traslado a la parcela situada entre Conrado Albaladejo y Juana Francés, también en Playa de San Juan.

Esta mañana, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, se ha desplazado hasta Madrid para mantener una reunión con Pilar Barrero García, en representación del Gobierno Central. Según el edil, los técnicos del ministerio entienden que la preservación de la torre otorga "más valor a esta construcción de origen militar ya que su origen está intrínsecamente ligado al terreno donde fue levantada a pesar de su cercanía con viviendas aledañas".

El edil Pérez se ha mostrado "satisfecho" con esta decisión puesto que “ahorrará dinero a los alicantinos dado que el presupuesto destinado al traslado se podrá invertir en la rehabilitación de la torre y la parcela que ocupa, preservando de la mejor manera el Bien de Interés Cultural y evitando un gran conflicto que podría generar un proceso de expropiación de las viviendas próximas como dictaba la sentencia”.

El 12 de mayo de 2017, el Consejo de Ministros aprobó por decreto la autorización para el traslado de la Torre Placia, ya que se trata de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural. Esta decisión estaba supeditada a la viabilidad técnica del cambio de ubicación. Tras ello, el inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento como paso previo al cambio de ubicación.

Este informe, que se adjuntará en un expediente jurídico, solicitará la inejecución de la sentencia a favor de los anteriores propietarios que denunciaron la construcción de las viviendas en las proximidades del torreón por su condición de Bien de Interés Cultural. La justicia dio la razón a los demandantes, lo que obligaba al traslado de la fortaleza o a la expropiación de los terrenos ocupados actualmente por las casas de alrededor.

Ahora, el informe jurídico que emitirá el Ministerio de Cultura se estudiará junto al que se elabore desde el área de Urbanismo para ver la estrategia común a seguir para llevar adelante el acuerdo alcanzado esta mañana, según el gobierno municipal.

Los trabajos de desmontaje del recinto fortificado cuya construcción original data del siglo XVI, que finalmente parece que no se realizarán, se esperaba que se prolongasen durante seis meses. Se iba a trata de una obra de ingeniería que nunca se ha hecho en la ciudad de Alicante. El Ayuntamiento adquirió la torre, para su traslado, para evitar la demolición de las viviendas colindantes a construcción de la huerta, once bungalows construidos a menos de 25 metros con permiso municipal y que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV) obligaba a demoler si no se trasladaba el BIC. La torre defensiva costó 1,7 millones de euros a las arcas municipales, un precio previamente pactado con los propietarios. Su adquisición fue aprobada cuando aún gobernaba el tripartito de izquierdas en el Ayuntamiento.

Casi 1,5 millones de euros para su traslado

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó en octubre de 2019 el contrato relativo del traslado de la Torre Placia, situada actualmente en la calle Campoamor, a favor de la mercantil Estudio Métodos de la Restauración, por un total de 1,48 millones de euros. Esa empresa fue la encargada de la restauración de la fuente de Luceros. El contrato incluía la redacción del proyecto, los trabajos de desmontaje de la torre y su traslado, así como la reconstrucción de la misma. Mientras no exista resolución judicial al respecto, este contrato seguirá en vigor, según el gobierno.

Hace justo un año, después de que la Junta de Gobierno adjudicara el contrato para la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras, el concejal de Urbanismo explicó los trámites que faltaban para iniciar el traslado, que ahora todo apunta que no se realizará. "El visto bueno le correspondía a la conselleria, pero se eximió en favor del ministerio, que aceptó ser la administración competente en dar una respuesta. Tras redactarse el proyecto, se mandó al ministerio. Estamos a a la espera de su aprobación. Por nuestra parte, ya está todo listo para empezar el traslado", explicó el concejal Pérez en abril de 2021. Ahora, un año después, el Ministerio de Cultura da luz verde para que la torre se mantenga en su ubicación.