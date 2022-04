Las mascarillas no se marchan de los juzgados

¿Hay que seguir utilizando las mascarillas dentro de los juzgados? Sí, no y depende. A pesar de que esta misma semana el Gobierno ha eliminado la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores, éstas parece que se resisten a abandonar las sedes judiciales, con criterios que han ido cambiando a lo largo de la semana y conforme se han ido manifestando las distintas administraciones con competencias en Justicia. Hasta tres diferentes. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia han dado unas directrices en a las que se aboga por recomendar el uso de la mascarilla. Pero la última palabra la tienen la Conselleria de Justicia y la Generalitat Valenciana que están preparando sus propias normas para mantener la prevención en estos edificios. Lo que decidan será el criterio que se aplicara en todas estas sedes.

Un documento que podría estar terminado el próximo martes. Fuentes de Justicia señalaron que a lo largo de los dos últimos años se han hecho importantes inversiones para adaptarse a la situación sanitaria y se han pedido aclaraciones al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para seguir manteniendo la seguridad en estos edificios.

Días antes de que el Boletín Oficial del Estado publicara el Decreto por el que se finiquitaba el uso de las mascarillas en interiores, el personal judicial recibía la comunicación de que las medidas de prevención se mantendrían igual que hasta la fecha, mientras se preparaba la nueva normativa que regirá a partir de esta nueva situación.

De esta manera, el miércoles, primer día del final de las mascarillas, la Guardia Civil reclamaba el uso del cubrebocas para poder entrar al edificio. Una situación que llegó a generar algún que otro roce y que, conforme han pasado los días, se ha ido suavizando. Se ha pasado del exigir la mascarilla a recomendarla. Mientras se aclara la situación, se han dado unas pautas generales de funcionamiento.

«Si es un órgano de prevención de riesgos laborales quien exige el uso de la mascarilla, la norma afectaría al personal interno de los juzgados. No a los ciudadanos, ni a los abogados, ni a personas ajenas que vienen de fuera», aseguraron a este diario fuentes del Palacio de Justicia críticos con esta situación. La falta de unas directrices claras elevaba estas incertidumbres, ya que parecía que en cada sede judicial la palabra última la tenía el juez decano y en cada juzgado, el propio juez.

Malestar en el personal por la exigencia de la prenda de seguridad el primer día del final de su obligatoriedad

«La Guardia Civil puede recomendar el uso de la mascarilla a un ciudadano que quiere entrar al juzgado y ofrecerle una. Pero no obligar y eso es lo que se está haciendo», aseguró a este diario el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón. Del mismo modo, el juez decano de Alicante, César Martínez, señaló que «todo el mundo ha podido acceder al edificio y no se ha dado ningún caso de personas a las que se les prohibiera la entrada o no pudieran acudir a su citación por no llevar mascarilla», ha dicho. Por el momento, están a la espera de las instrucciones que dicte la Generalitat en los próximos días. Por lo general, la afluencia de público ha sido menor estos días respecto a otras épocas, al estar el edificio a medio gas por las vacaciones de Semana Santa.

Esperas en el pasillo

En los pasillos del Palacio de Justicia de Benalúa, cada vez es más frecuente ver a personas con y sin la mascarilla, y sin que se hayan registrado incidentes ni enfrentamientos entre negacionistas recalcitrantes y personas obsesionadas con la seguridad. «En general, la gente se está dejando llevar por el sentido común», explicaron fuentes del Palacio de Justicia, que reconocieron que no han faltado algún que otro enfado por el hecho de que si ya no es obligatoria, no se entiende que se pretenda seguir exigiéndola.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, aprobó este viernes una actualización de su «Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios es sedes judicial» aprobado tras el final del primer estado de alarma.

En este documento se admite que la situación ha cambiado gracias a las campañas de vacunación, pero «advierte, no obstante, de que se deberá valorar a nivel individual la conveniencia o no de usar la mascarilla de acuerdo con la pertenencia a grupos de mayor vulnerabilidad, la vacunación y la actividad y comportamiento social, circunstancias que pueden incrementar el riesgo de transmisión del virus».

Esta guía recomienda el uso responsable y continuado de mascarillas en espacios cerrados, especialmente salas de vistas y salas de declaraciones, juzgados de guardia donde no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad y lugares donde se produzcan aglomeraciones; en desplazamientos a centros penitenciarios, sanitarios o residencias de ancianos y durante los desplazamientos en vehículos compartidos.

La nueva situación genera dudas e incertidumbres a la espera de lo que se resuelva en el Consell

En parecidos términos se expresaba este jueves el Ministerio de Justicia cuando también dio sus propias recomendaciones a los Letrados de la Administración de Justicia, recordando que «los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas a implantar en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo». También se mantiene la recomendación de usar la mascarilla en los puestos de trabajo donde no se pueda mantener la distancia de seguridad; en los puestos de trabajo en los que no haya una ventilación adecuada; en zonas de atención al ciudadano en las que no haya distancia de seguridad garantizada, entre otras recomendaciones.

Precisamente en los pasillos suelen producirse grandes aglomeraciones de público esperando a ser llamado a juicio y algunas de las salas de vistas del Palacio de Justicia son de unas dimensiones reducidas. Precisamente para mantener esos espacios fuera de riesgo, la Conselleria aprobó hace unos meses aparatos purificadores de aire, como medida de prevención y que han estado funcionando en las salas de vistas, aun cuando la mascarilla todavía era obligatoria.

Instituto de Medicina Legal

Un poco más claro está el criterio en las dependencias del Instituto de Medicina Legal para los responsables del Ministerio. Se trata de un lugar equivalente al centro sanitario y por lo tanto, allí la norma es que sí que es obligatorio el uso de la mascarilla mientras se permanezca dentro de las dependencias.

De todas maneras, el Ministerio señala que en aquellos casos en que las competencias estén transferidas, tal y como ocurre con la Comunidad Valenciana, «prevalecerán las recomendaciones establecidas al respecto por la Administración titular del edificio, teniendo en cuenta la confluencia de trabajadores de distintos ámbitos en un mismo espacio y lugar de trabajo».