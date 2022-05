El PSOE de Alicante exige a Barcala la creación del Mapa de Espacios Turísticos de la ciudad

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que, dado que ya no es posible crear el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad, al menos atienda las demandas del sector y elabore el Mapa de Espacios Turísticos. Este, según ha asegurado este domingo a través de un comunicado el secretario general local de los socialistas, Miguel Millana, sería un documento básico para desarrollar la futura planificación turística.

Desde el PSOE lamentan que Barcala ha gobernado cuatro años de espaldas al sector turístico, y que "ni siquiera por las consecuencias económicas de la pandemia, devastadoras para este sector, ha sido capaz de ordenar el turismo alicantino para poder atender las necesidades del sector", llegándole a "negar", incluso, el Plan Estratégico de Turismo "que Alicante tanto necesita". Los socialistas recuerdan que los profesionales necesitan "más que nunca políticas activas municipales, mientras Barcala sigue anclado en la política de la subvención pírrica a las empresas turísticas en lugar de sentarlos en la mesa de los mayores y darles el lugar que merecen y que se han ganado por derecho propio". Millana recuerda también el peso del sector, que supone el 15% de empleos de la Comunidad y el 14,5% de su Productor Interior Bruto.

Por su parte, la responsable de Turismo del PSOE alicantino, Trini Amorós, incide también en que "se hace imprescindible elaborar el Mapa de Espacios Turísticos como punto de partida", al tiempo que apela a la necesidad de "trabajar más allá de los horarios comerciales la Zona de Gran Afluencia Turística y dotar a cada espacio turístico de los servicios públicos, infraestructuras y mantenimiento" que requiera. Solo de esta forma, señala, se podrá "dotar al sector turístico alicantino de los elementos básicos para ser competitivos con otros destinos turísticos".

Amorós insiste en que Barcala no puede seguir tratando al sector turístico como "el hermano pequeño de la economía alicantina", y reitera que "en estos momentos la política de las migajas en las subvenciones no solo no ayuda al sector, sino que le hace perder oportunidades frente a otras localidades que sí desarrollan políticas turísticas municipales facilitando la competitividad de las empresas". Según Amorós, el Mapa de Espacios Turísticos permitiría, además de dotar a cada lugar de servicios como limpieza y transporte público, accesibilidad e iluminación, permitiría ordenar la hostelería y el ocio y proporcionaría una mayor y mejor convivencia entre vecinos y turistas. A juicio de la edil, el alcalde "no puede seguir ajeno a las necesidades del sector turístico obstaculizando su desarrollo presente y futuro".