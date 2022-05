Guerra contra la RAE. En concreto, contra una norma. El conflicto, activo desde que hace años la Real Academia suprimiera la tilde diacrítica en el adverbio 'solo' y en los pronombres demostrativos, se ha avivado en las últimas semanas debido al tweet publicado por un alicantino. Este nuevo episodio de la batalla que enfrenta a los más pulcros en el uso del lenguaje y al organismo que rige la ortografía solo (nunca mejor dicho) implica al adverbio que en 2010 perdió el acento que le distinguía de su adjetivo homónimo.

El usuario @Tooyalakekt ha sido quien ha tomado el estandarte para liderar el bando contra la actualización que lanzó la RAE hace algo más de una década. El 'tuitero' alicantino, lejos de expresar una queja sin motivos o argumentos, ha puesto un ejemplo muy claro que hace que este conflicto lingüístico sea comprensible para cualquiera. Seguramente por ello, su publicación haya tenido tal repercusión: más de 7.000 interacciones y un sinfín de comentarios (para que luego digan que la ortografía no interesa a nadie).

Por mucho que diga la RAE, no quiere decir lo mismo "Voy sólo a comprar pan" que "Voy solo a comprar pan". — Heinmot Tooyalakekt (Slava Ukraini) 🇪🇦🇺🇸🇵🇷 (@Tooyalakekt) 7 de mayo de 2022

'Voy sólo a comprar pan' frente a 'Voy solo a comprar pan'", es la comparación que ha puesto como paradigma para mostrar su opinión. La primera frase (que emplea el adverbio) alude al hecho de el sujeto va a la panadería con el único objetivo de comprar el pan; la segunda (en la que se utiliza el adjetivo) quiere decir que el comprador se dirige al despacho de pan en solitario, sin compañía. Evidentemente, existe una significativa diferencia entre las dos oraciones que es fácil de detectar con el uso de la tilde. Pero según la RAE, esta nunca se debe utilizar.

La recomendación de la Real Academia es hacer uso del vocabulario en caso de que la frase genere cierta confusión. Es decir, lo que quiere decir el organismo es que si vamos a ir a la panadería y nuestra única misión es comprar el pan, es mejor expresarlo así: "Voy solamente a comprar el pan". De este modo, no habría ambigüedad a la hora de interpretar la oración.

Pero este consejo no parece que vaya a convencer al bando rival. Esta vez ha sido @Tooyalakekt el que ha alzado la voz, pero este alicantino no está solo en su lucha. Amantes de la literatura, escritores, periodistas, profetas de la ortografía y defensores de la palabra y del buen uso del lenguaje... forman parte de una causa que (lo que son las cosas) tiene a un reconocido miembro de la Real Academia Española entre sus filas.

Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día.https://t.co/WC0QphwWvL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 2 de agosto de 2021

El insumiso académico de la RAE no es otro que Arturo Pérez-Reverte, que ya en más de una ocasión se ha mostrado beligerante para que el adverbio 'solo' lleve la tilde que portó en el pasado. El periodista y escritor hace caso omiso a la indicación que la Real Academia introdujo en 2010 y usa el acento "para mayor eficacia y claridad" y porque la necesita para explicarse mejor, según afirma en algunos de sus muchos tweets al respecto. "Como he dicho alguna vez, la RAE no escribe artículos ni novelas" o "una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día", son algunas de sus frases más celebres sobre un asunto que solo acaba de empezar.