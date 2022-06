El "cheque infantil" pincha de nuevo en Alicante: se reparte apenas el 20% del dinero presupuestado para este curso

El "cheque infantil" sigue sin arrancar en la ciudad de Alicante. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante de este martes prevé aprobar la resolución del "cheque infantil", que repartirá 35.700 euros entre 155 beneficiarios de las 330 solicitudes admitidas. Todas las ayudas concedidas son de 200 euros, salvo siete que recibirán 300 euros. El presupuesto previsto para esta iniciativa era de 180.000 euros, según anunció el gobierno municipal al abrir el plazo de inscripción.

Además, casi 80 peticiones han sido excluidas por incumplir alguno de los requisitos, según la documentación oficial. La mayoría de las bases que no han cumplido los solicitantes excluidos han sido no nacer en el año 2019, no estar escolarizado en escuela infantil pública o con concierto educativo pleno, al estar empadronados al menos hace dos años en Alicante, no presentar la documentación requerida, no presentar la Renta, no autorizar la consulta de estar corriente de pago, no figurar al corriente con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social.

La Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 19 de abril de 2022, acordó aprobar la convocatoria y las bases reguladoras del “cheque infantil municipal” para "contribuir a los gastos de escolarización, para el curso escolar 2021-2022, para el alumnado de dos años en los centros autorizados por la administración educativa para impartir el segundo curso del primer ciclo de Educación Infantil en el municipio de Alicante".

El Ayuntamiento de Alicante abrió a principios de mayo el plazo para presentar las solicitudes al "cheque infantil". Las solicitudes pudieron presentarse hasta el 24 de mayo. Estas ayudas a la educación infantil se ofrecen por segundo año consecutivo y contaban con un presupuesto de 180.000 euros, "que va a ser repartido entre las familias que se presenten". El importe máximo del cheque es de 300 euros por beneficiario, "en función de la aplicación de los criterios de baremación y del crédito disponible".

La concejala de Educación, Julia Llopis, animó en su día a las familias "a solicitar las ayudas económicas, ya que el cheque se destinará al abono de las cuotas correspondientes a la enseñanza del curso escolar de menores de dos años, que son compatibles con otras subvenciones". La responsable de Educación destacó que “estas subvenciones son un respaldo económico que facilitan la escolarización de los menores y contribuyen a la conciliación familiar de los progenitores”. Además, según agregó, “se da un paso más en las políticas de igualdad de oportunidades para la incorporación y promoción de la mujer en el mundo laboral”.

Requisitos

Han podido presentar su solicitud a las ayudas, el alumnado nacido en el año 2019 y que esté escolarizado en el curso escolar 2021-22 en escuelas infantiles del municipio de Alicante. No han podido optar a estas ayudas los escolarizados en centros públicos o con concierto educativo pleno, debido a la gratuidad de la enseñanza. El abono de las cuotas correspondientes a la enseñanza del curso escolar será de hasta un máximo de diez, no teniendo esta consideración los gastos derivados de actividades realizadas fuera del período y horario escolar, actividades extraescolares, comedor o cualquier tipo de material escolar. Ambos progenitores, o representantes legales, deberán estar empadronados en el municipio de Alicante al menos dos años antes de realizar la solicitud.

Críticas

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante criticó en su día la "falta de voluntad" del gobierno municipal del bipartito para "facilitar la conciliación familiar". Según la coalición, "mientras la Generalitat amplia aulas de dos años en quince centros públicos más, el Ayuntamiento de Alicante no contempla la tercera escuela infantil y recorta el cheque infantil, a 180.000 euros, una cifra ridícula para una ciudad como Alicante que no da ni para pagar un mes a las familias beneficiadas". Al final, apenas se repartirá un 20% del presupuesto destinado para el cheque.

Segundo año

El pasado curso, el Ayuntamiento repartió un total de 404 cheques infantiles destinados a facilitar la escolarización de niños menores de 2 años en centros de educación infantil homologados y la conciliación de la vida laboral y familiar. Los cheques eran de 150, 180 y 200 euros, según el área municipal.