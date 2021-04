Quejas por la complejidad para pedir el cheque infantil municipal

El novedoso cheque infantil municipal para niños de 2 a 3 años en la ciudad de Alicante, arranca con numerosas quejas entre las familias que quieren solicitarlo porque consideran el proceso demasiado «farragoso» y complejo, desde el momento en que se exige el certificado digital que todavía no está generalizado.

«Piden demasiadas cosas, el libro de familia y luego también el DNI el niño y me pregunto, ¿si tengo el libro de familia para qué el DNI?, ¿y si no lo tienes?, porque de normal es que un niño de 2-3 años aún no lo tenga», señala una mamá que prefiere mantener el anonimato porque la petición de estas ayudas se realiza en régimen de concurrencia competitiva.

Pese a que la documentación a aportar distingue entre lo estrictamente obligatorio, como el DNI de los padres, el libro de familia y los justificantes de abono en la escuela donde esté matriculado el niño este curso, y lo que no, en los propios centros tratan de ayudar a las familias consultando al Ayuntamiento al respecto, y las respuestas lo acaban de liar.

«El DNI del menor no es un requisito imprescindible. En caso de no tenerlo, nos informan desde el Ayuntamiento que es aconsejable aportar la solicitud de cita para su obtención». Las aclaraciones recibidas por las familias desde las escuelas infantiles no resuelven el problema porque, como abunda la referida mamá, «toca sacarlo y tardan un montón en dar cita». Todo esto después de haber procedido a solicitar de antemano el correspondiente certificado digital que da pie a iniciar la solicitud. «He necesitado tres días para que me lo den y ahora tengo la cita para que me den el alta», lamenta, asegurando que más de una madre conocida «ha decidido dejar el tema, no tiene tiempo para todo esto», afirma.

Preguntada al respecto la concejala de Educación, Julia Llopis, asevera que las exigencias de los citados requisitos viene dados por ley, en referencia a la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre publicada en el BOE 276 del 18 de noviembre de 2003. «Con el libro de familia, el DNI de los padres y la SIP también se acepta», asegura la edil.

200 EUROS Ayudas de 150 a 200 euros en las escuelas infantiles La cantidad del nuevo cheque infantil oscila entre los 150 y los 200 euros para niños de 2 a 3 años.



De hecho, desde las propias escuelas infantiles, que venían reivindicando esta ayuda municipal para las familias desde hace años, con la entonces concejala también del PP, Mari Carmen de España, concretan que entre las premisas que se acordaron para facilitar el tema, porque ya veían que el certificado digital lo iba a complicar todo, figura precisamente un enlace o link donde se explica todo el proceso en detalle.

No obstante, y dado que no todas las familia disponen de acceso a internet o a poder sacarse el certificado digital en poco tiempo, se cuenta además con la posibilidad «de un teléfono de contacto en el que se puede pedir cita con los funcionarios municipales, que asimismo atenderán las peticiones», apunta Ramiro López desde el colectivo de las escuelas infantiles homologadas por al Generalitat.

Las bases de esta convocatoria, efectivamente, incluyen que «si por razón justificada, la modalidad de presentación por sede electrónica no fuera posible por carecer de certificado digital, los interesados podrán realizar el trámite al siguiente correo electrónico habilitado para tal fin: chequeinfantileducacion@alicante.es. Para aclaración de dudas, deberán ponerse en contacto telefónico con el Servicio de Educación al teléfono habilitado en horario de 9 a 14 horas (630 05 74 67)».

Desde la patronal de la escuelas quieren transmitir su satisfacción porque al menos se haya puesto en marcha ya esta ayuda, aun admitiendo que, al tratarse del primer año, «es normal ir un poco más despistado. A medida que pasen los cursos se han comprometido a simplificar el sistema y a aumentar tanto la cantidad destinada como el rango de edad de los beneficiarios», como ya avanzó la propia concejala, Julia Llopis.