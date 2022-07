El autoconsumo de energía eléctrica cada vez va ganando más adeptos y es que los clientes se dan cuenta de que pueden tener su energía gratis, además de las ventajas que supone para la sostenibilidad del medio ambiente.

“Pero también las circunstancias actuales, como la subida del precio de la luz, las subvenciones otorgadas por la administración pública o los cambios normativos, está causando el aumento exponencial de instalaciones solares en cubiertas, tanto en viviendas como en naves industriales”, explica Antonio Bernabeu, ingeniero del Área Técnico Industrial y Medio Ambiente de FEMPA.

Ventajas de instalar paneles solares en una vivienda

El uso de energía renovable, obtenida de una fuente natural, en este caso el Sol, comporta un control sobre la instalación, su consumo y ahorro por parte del usuario; además los paneles fotovoltaicos son silenciosos y no producen ningún tipo de ruido, por lo que son muy adecuados para zonas urbanas y residenciales. Y sobre todo, la energía solar es ilimitada, limpia, ecológica, barata y no emite CO2.

Sin olvidar que en menos de 10 años las placas solares se han amortizado por el ahorro generado en la factura, y una vez pasado este tiempo la instalación permite un ahorro anual de alrededor de 1.000€ en electricidad, para una instalación tipo de 3 kWp instalada.

Sin embargo, instalar placas solares en el hogar o en una empresa, a priori una tarea muy sencilla, debe llevarse a cabo por empresas instaladoras habilitadas y registradas en el registro industrial que cumplan los requisitos exigidos por la Conselleria de Industria. Cabe destacar que “nos encontramos ante un sector goloso que, ante el aumento de la demanda del producto, está dando lugar a la aparición de empresas fraudulentas”, afirma el experto, que están ejecutando la instalación de este tipo de sistemas, fomentando, así, el “intrusismo laboral”, además de los riesgos que supone para la seguridad del propio instalador y por supuesto el cliente que contrata sus servicios.

¿Cómo puedo identificar empresas fraudulentas en la instalación de placas solares?

Se trata de empresas no cualificadas que no se dan de alta y que no emiten los documentos necesarios y obligatorios para la legalización de la instalación. Sin embargo, esto no es tan fácil de identificar a simple vista y muchos usuarios caen en el error de darse cuenta cuando ya han contratado sus servicios.

Por ello, la información previa es de suma importancia para diferenciarlas de las empresas que sí son legales y están habilitadas para la instalación de placas solares. Los interesados en colocar placas solares en su empresa o en su hogar deben fijarse en los siguientes aspectos para reconocer a estas empresas habilitadas y que sí cumplen la normativa:

Identificar al instalador: Las empresas habilitadas poseen un seguro de responsabilidad civil y la habilitación para poder certificar. Estas empresas ofrecen la planificación de trabajo, así como formación e información a sus trabajadores, sobre todo en los que respecta a los trabajos en alturas, cubiertas inclinadas y la utilización correcta de EPIS. Legalización de las instalaciones: Los instaladores o los titulares de las instalaciones previa a la ejecución de los trabajos solicitan la licencia municipal de obra y una vez ejecutada la instalación el instalador tramita la Certificación de Instalación Eléctrica (CIE) ante la Conselleria de Industria y Energía, garantía que esa instalación reúne las condiciones que marca el reglamento de baja tensión. Ayudas económicas: Las placas solares instaladas por empresas habilitadas pueden solicitar ayudas públicas, ya sea a través de los fondos Next Generation o subvenciones autonómicas. Estas ayudas en muchos de los casos permiten costear las cuotas de financiación de la instalación por un importe menor al que el cliente pagaba anteriormente en su factura eléctrica. Sin embargo, una instalación que no esté certificada no puede beneficiarse de este apoyo económico.

“Cabe destacar que hay muchos ayuntamientos que están empezando a actuar con drones o patrullas de vigilancia de cubiertas y si detectan que no tienen licencia de obra se le solicita al usuario la regularización de la instalación, presentando según proceda el proyecto de instalación firmada por Ingeniero o la declaración responsable, y el justificante del pago de la tasa municipal”, explica el ingeniero. “No presentar la documentación requerida conlleva sanciones. Además los contadores de luz registran si existe un excedente aunque no se haya legalizado, algo que por ley se debe comunicar a la Conselleria de Industria y Energía”, matiza Bernabeu.

¿Dónde puedo encontrar instaladores habilitados en Alicante?

En www.tuinstaladordeconfianza.es, un buscador online de profesionales habilitados puesto en marcha con el apoyo de la Diputación de Alicante, puedes localizar instaladores habilitados especializados en electricidad, telecomunicaciones, fontanería, gas, instalaciones térmicas protección contra incendios, frío industrial, equipos a presión y/o ascensores. Una vez elegido el municipio se debe seleccionar instalaciones de baja tensión (este es el reglamento que regula este tipo de instalaciones fotovoltaicas desde 2002).

“Estamos detectando mucho desconocimiento y personas que se quieren aprovechar de la ocasión”, afirma Bernabeu. Por ello FEMPA, en su labor por seguir formando de manera cualificada a profesionales, imparte formación en este sector y ofrece información a los especialistas en la materia. La última jornada que FEMPA realizó fue la 29 de junio con Iberdrola y el Invassat para informar sobre este tipo de instalaciones, los riesgos que pueden conllevar, así como las responsabilidades que deben tener los dueños de esas instalaciones.