La contrata del autobús para los próximos 10 años con un presupuesto de 145 millones de euros no se adjudicará antes de principios de 2023, según las previsiones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, formado por PP y Ciudadanos. El contrato para la prestación del servicio de transporte colectivo de viajeros en autobús para diez años, sin prórrogas, con un presupuesto base de licitación de 145.570.280 euros, sale a concurso después de que el bipartito haya aprobado hoy en Junta de Gobierno su licitación.

Esta contrata, que representará un gasto anual superior a los 14 millones, llevaba más de 50 años en manos de la empresa Masatusa, perteneciente a Vectalia (1969). Desde hace un mes y medio, el pliego estaba bloqueado por el interventor. Por cada mes de retraso se estaba perdiendo un 5% de subvención europea para el servicio.

El concejal de Transportes, Manuel Villar, ha avanzado que en unos días se abrirá el plazo para presentar propuestas a la contrata, procedimiento que se inicia entre críticas de la oposición. El portavoz del bipartito, Antonio Manresa, ha apuntado que con el del autobús ya están licitados todos los grandes contratos de Alicante a falta del plan de gestión del Centro de Residuos (vertedero), que está pendiente de un informe de la Generalitat. Asimismo, ha destacado que ya se ha recuperado la información digital en las pantallas del transporte público que estaban afectadas por un "ataque informático".

Según destaca el equipo de gobierno, en el nuevo contrato se hace una apuesta por el autobús eléctrico para 41 unidades de las 73 que se renovarán. Precisamente, otra de las cuestiones que van vinculadas al contrato es la solicitud de ayudas de fondos europeos, dentro del programa para implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por importe de 2.530.000 euros para la adquisición de vehículos eléctricos con los que renovar la flota y 1.560.370 euros más para la instalación de sistemas de recarga de dichos autobuses eléctricos en las cocheras municipales.

La Junta de Gobierno también ha aprobado sacar a concurso la contratación de los servicios de la red de ventas y distribución de los títulos de viaje del sistema integrado de Transporte Alicante Metropolitano (TAM) y la digitalización de los medios de pago para un plazo de cuatro años, con una posible prórroga por otro año más, con un presupuesto base de licitación de 9.890.315,98 euros, a razón de 2,5 millones anuales. En esta licitación, se establece como objeto de posibles ayudas dentro del programa para implantación de las zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, por importe de 1.758.118,23 euros dirigidos al proyecto de digitalización vinculado al programa de ‘Alicante se Mueve’.

Por cierto, que el bipartito quiere aclarar que el descuento del 30% que se aplicará en bonos y títulos multiviajes se iniciará el 1 de septiembre y terminará el 31 de enero de 2023, aunque durante este último mes esa rebaja se aplicará exclusivamente a los que se hayan adquirido hasta el 31 de diciembre. Lo que se compre desde el 1 de enero tendrá un precio normal.

Según Villar “el nuevo servicio permitirá implantar un modelo más eficiente y sostenible con nuevas líneas demandadas por los ciudadanos y la sustitución paulatina de la flota por vehículos híbridos y eléctricos”.

El nuevo contrato permitirá la incorporación de una línea circular diaria que recorrerá la Gran Vía entre las avenidas de Denia y Orihuela, conectando las líneas radiales con parada en el hospital, así como otra línea circular entre el Hospital de Sant Joan y la Albufereta a través de Playa San Juan, el desdoblamiento de la línea 7 para mejorar los acceso a las áreas industriales situadas entre la avenida de Orihuela hasta Las Atalayas y la implantación del servicio de transporte a demanda con las partidas rurales con conexión directa con la ciudad, como el resto del servicio regular de 7 a 22:30 horas. También incluye la reciente puesta en marcha de las lanzaderas de acceso al castillo de Santa Bárbara.

Otras mejoras serán la admisión de pago con bonos de transporte y su acceso universal, así como el desdoblamiento de la línea nocturna 13N de Villafranqueza a Plaza del Mar que en invierno llegará hasta la plaza de la Luna en el barrio de La Florida y en verano se ampliará por San Gabriel hasta Urbanova.

Partidas rurales

Para la prestación del nuevo servicio de transportes, tal y como está previsto en el Proyecto de Servicio Público, aprobado previamente a la elaboración de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas del nuevo contrato, se realizarán 5.826.578,11 kilómetros anuales y como novedad se implantará un sistema de Transporte a la Demanda (TAD) para dar cobertura a las partidas rurales con seis líneas: TAD1 Alicante - Moralet TAD2 Alicante – La Cañada – Moralet – Villanueva – Alicante TAD3 Alicante – La Alcoraya – Rebolledo TAD4 Alicante – Salar – Foncalent – Alicante TAD5 Alicante – Bacarot TAD6 Villafranqueza – Tángel.

Otra de las mejoras introducidas es una nueva línea 28, que realizará un recorrido circular para conectar el Hospital de Sant Joan con la zona de playas. Y se han incluido nuevos servicios como la lanzadera al Castillo Santa Bárbara, que ya ha sido puesta en servicio, y la inclusión de la línea de Turibús en la nueva concesión. Ambos servicios estarán conectados.

También se contemplan mejoras, prosigue explicando el bipartito, en las frecuencias y cambios de recorridos para mejorar y optimizar el servicio actual. Destaca la línea 07 en la que se crea una sublínea directa a los polígonos sin pasar por Princesa Mercedes para mejorar la conexión y frecuencias con los polígonos industriales situados entre Alicante y el Área Empresarial de Las Atalayas. Se implantará, según las fuentes, una línea circular entre la avenida de Denia y las avenida Aguilera – Orihuela todos los días, "que dotará de conexión entre barrios sin pasar por el centro de la ciudad".

Se ampliará el servicio nocturno implantando la línea 13N Puerta del Mar-Villafranqueza y ampliando el alcance de la 03N Puerta de Mar – Ciudad de Asís para dar servicio en verano a Urbanova.

El resto de modificaciones y mejoras afectan a la línea 5 en San Blas, la 9 en la avenida Miriam Blasco, la 10 en el acceso al APD-9, la 11H que se reduce el trazado a la zona de servicio del hospital universitario de San Juan, la 12 modifica su itinerario en la zona del PAU1 y se prolonga hasta la Puerta del Mar, cambia el itinerario de la 22 y 22N que reduce su paso en el Cabo de las Huertas y llega al PAU5 y, finalmente, también se modifica la línea 27 en el corredor Benalúa Sur-Gran Vía Sur.

El nuevo mapa de transportes "mejora las líneas 1 con servicio en cualquier temporada y tipo de día, la 2 con refuerzo en domingos y festivos de invierno, la 3 con servicios en sábados, domingos y festivos, la 6 con refuerzo en días laborables, la 8 con refuerzo en domingos y festivos en invierno, la 10 y la 12 con más vehículos en laborables y sábados".

Renovación de la flota

También se prevé una renovación de la flota existente durante el periodo de concesión de diez años, que pasará de los 97 autobuses actuales a 101, siendo 9 los vehículos en reserva y la edad media de 9 años con un máximo de 15 años.

Se renovarán 73 vehículos, de los que 42 -el 41% de la flota- serán de tecnologías de motorización eléctrica emisión cero y "se aportará un autobús nuevo de doble piso, con servicio de locución para traducción a varios idiomas para el servicio de Turibús". También se instalarán 25 aseos fijos en cabecera y se renovarán tres surtidores de combustible en las cocheras y sus equipos de sensorización.

Oposición

El Grupo Municipal Socialista considera que el contrato de transporte urbano que quiere poner en marcha el bipartito es "más propio del siglo pasado, ya que no cumple las expectativas de adaptación a los diferentes barrios de Alicante para que pueda ser un transporte público, urbano, accesible y útil". El PSOE denuncia que es un contrato redactado de espaldas a la ciudadanía y con una clara falta de diálogo. De hecho, "ningún partido político es partícipe de la propuesta y los colectivos vecinales no han visto recogidas sus peticiones", han señalado.

El portavoz municipal socialista, Miguel Millana, se ha mostrado muy crítico con el nuevo contrato de transporte público que quiere sacar adelante el bipartito. “No cumple las expectativas ni es lo que necesita nuestra ciudad. Sin embargo, hay algo que ha quedado muy claro, el contrato ha pasado de 19,5 millones anuales a 14,5 gracias a los fondos europeos. Así que Barcala vuelve a evidenciar que su viaje a Bruselas para denunciar que nuestro Gobierno boicoteaba los proyectos de ayuntamientos del PP fue toda una farsa, lleno de deslealtad institucional y falsedades. Gracias al PSOE, Alicante se ahorra casi cinco millones por año”.

En esta línea, Millana dice que se ha perdido aproximadamente un 10% adicional de esas ayudas de fondos europeos por presentar a exposición pública fuera del plazo acordado y debido una vez más a la mala gestión de Barcala. “Cuando el PSOE gobierne en 2023 nuestro compromiso será el de adecuar todas las propuestas al nuevo contrato”.

Por su parte, el edil Manuel Martínez matiza que “la línea circular que solicitábamos y que el Partido Popular eliminó, se ha quedado en semicircular gracias a la presión del PSOE. Sin embargo, Rabasa no tiene el transporte público que necesita. (bajada hasta el Mercado Central)”.

Martínez insiste en que los PAU1 y 2 no tienen las frecuencias de transporte que solicitaban y el autobús les deja en un punto diferente de lo que era el final del trayecto; Princesa Mercedes y Francisco Albert no tienen el servicio de autobús que reclamaban sus vecinos (solicitaban que el transporte les llevase a su centro de Salud); las nuevas líneas de transporte a polígonos industriales no se adaptan a la entrada y salida de lo turnos de los trabajadores; y la lanzadera al Castillo de Santa Bárbara se está demostrando que no tiene demanda de usuarios. El PSOE solicitaba que el punto de partida fuera la Plaza del Mar y no la plaza Gómez Ulla, que es donde se encuentra actualmente.

Ante la aprobación en Junta de Gobierno Local de la convocatoria de un procedimiento abierto, utilizando varios criterios para la adjudicación, para contratar la concesión del servicio público del transporte urbano colectivo de viajeros en autobús en la ciudad de Alicante, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido, se pregunta cuánto dinero ha costado los alicantinos el retraso en la licitación de la contrata de autobuses.

"Recordemos que estamos perdiendo fondos europeos que iban a destinarse a la compra de autobuses energéticamente sostenibles porque el bipartito de Barcala siempre llega tarde". A este respecto, Bellido pregunta al bipartito municipal qué se piensa hacer desde el gobierno municipal para recuperar el dinero perdido y, si no es posible, qué se indique cuántos millones son los perdidos.