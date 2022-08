Compromís per Alacant insta a alcalde, el popular Luis Barcala, a "no sumarse a la campaña trufada de irresponsabilidad y demagogia del PP que niega la urgencia de tomar medidas de eficiencia y ahorro energético, frente a la gravedad de las consecuencias de la guerra de Ucrania". "Hay que tomar decisiones en el ámbito europeo y es necesario actuar desde los gobiernos con responsabilidad y altura de miras", señala el portavoz de la formación, Natxo Bellido.

“Barcala dice que no piensa apagar farolas cuando eso no forma parte del decreto del Gobierno Central. Apaga el Castillo de Santa Bárbara, aunque tampoco sea una medida recogida en el decreto, pero es incapaz de controlar que se mantenga encendido el alumbrado público en diversos barrios de la ciudad en horas que sigue habiendo sol. Dice muchas cosas, pero hace muy pocas. No es capaz de plantear medidas que amortigüen la pérdida de confort climático, ni de preparar la ciudad ante los riesgos de gota fría en otoño. Tenemos la temperatura del mar a casi 30 grados y en lugar de tomar medidas y dirigir sus mensajes a hacer pedagogía de la complicada situación que se nos viene encima, prefiere fomentar la crispación social en un momento de crisis donde la gente está muy preocupada y enfadada”.

"La crisis climática también tiene rostro de vulnerabilidad social y afecta más a unos códigos postales que a otros, a unas personas que otras" Natxo Bellido - Portavoz de Compromís

Compromís recuerda que presentó hace unos días toda una serie de medidas para dar una respuesta rápida frente a las olas de calor que de forma prácticamente ininterrumpida estamos sufriendo este verano y, como ha he explicado Bellido, “plantear toda una serie de reformas e inversiones para fortalecer nuestro modelo de ciudad, que nos permitan afrontar de forma responsable y sostenible la transición ecológica que necesita Alacant. Debemos adaptar la ciudad al calor y preparar la ciudad ante posibles episodios climatológicos como las DANAs”.

Desde Compromís se vuelve a proponer habilitar espacios para las personas sin hogar durante los próximos días donde puedan refugiarse del aumento de las temperaturas previsto, con la coordinación desde Acción Social; a la atención de las personas mayores que viven solas y que pueden ser más sensibles al rigor climático.

Tal y como ha declarado Bellido, “en esto debería ocupar su tiempo el Sr. Barcala, porque la crisis climática también tiene rostro de vulnerabilidad social y afecta más a unos códigos postales que a otros, a unas personas que otras. Esto es lo importante en estos momentos y no secundar posiciones negacionistas que contribuyen a generar confusión e incertidumbre en una sociedad que está golpeada por una crisis que afecta a sus bolsillos y su calidad de vida”.