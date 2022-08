Un joven de 25 años ha ingresado en prisión preventiva este martes tras ser detenido en Alicante por la Policía Nacional por abusos, exhibicionismo y provocación sexual a varias niñas de entre 12 y 14 años, a las que además ofreció droga, según fuentes cercanas al caso. El sospechoso ya fue denunciado el pasado julio por hechos similares en la zona de ocio del Puerto de Alicante.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde en el Paseíto Ramiro y el investigado fue detenido por la Policía Nacional tras recibirse una llamada de alerta en la sala del 091.

Una de las víctimas es una niña de apenas 12 años que explicó a los agentes que se encontraba con una amiga apoyada sobre un coche cuando se les acercó un hombre sin camiseta que les ofreció droga y comenzó a tocarle un brazo y a manosearle el pecho de forma lasciva. La menor se puso a temblar muy asustada y se marchó corriendo mientras que el joven agresor la perseguía.

La víctima pidió ayuda a otras amigas que había en la plaza y avisaron a la Policía. El agresor, que se había dirigido hacia otro grupo de jóvenes que había en la plaza del Paseíto Ramiro, regresó de nuevo donde estaban las niñas y les ofreció sexo.

Mientras las menores esperaban la llegada de la Policía el sospechoso no paraba de lanzarles besos y amenazarlas diciendo que se fueran con él porque «si no os va a pasar algo». Asimismo, se bajó los pantalones y les mostró el pene. Aunque le advirtieron de que eran menores de 13 años el joven no cesó su actitud exhibicionista e incluso les contestó que «mejor», según los datos recabados por la Policía de las menores.

El exhibicionista mostró una actitud agresiva y gritaba mientras golpeaba una botella de plástico contra el suelo.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que realizaba labores de prevención se desplazó con urgencia al lugar y detuvo al sospechoso, que resultó ser un joven argelino de 25 años que ya fue detenido el pasado julio por hechos similares. La anterior detención ocurrió la madrugada del pasado 12 de julio en la zona de ocio del Puerto de Alicante. Un turista alertó a la Policía de que dos personas estaban agrediendo a dos chicas y uno de los agresores era el ahora apresado por abusos y exhibicionismo. Una de las dos jóvenes indicó a los agentes que el agresor le cogió de la mano y le besó, además de realizarle tocamientos en los pechos sin su consentimiento.

La chica intentó apartarlo para que no la besara más y además de hacer caso omiso se bajó los pantalones y le pidió que le hiciera una felación. Su amiga intentó auxiliarla y el joven también trató de besarla.

El detenido se acogió a su derecho a no declarar tras la segunda detención de esta semana y el juzgado de guardia de Alicante decretó el pasado martes su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, dada la gravedad de los hechos, las penas y el riesgo de fuga del presunto autor de los hechos investigados.