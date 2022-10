El comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Alicante, Manuel Lafuente, ha defendido este martes la necesidad de aunar esfuerzos entre los diferentes cuerpos policiales y trabajar por el bien de la seguridad desde la coordinación, cooperación y la colaboración institucional y ciudadana. Lafuente, que ha intervenido en el acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento para festejar a los patronos de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, ha resaltado en su intervención que «la sociedad no entendería que cuerpos con un mismo ámbito de actuación no sean capaces de trabajar en una misma dirección y un mismo fin, que no es otro que el generar entornos seguros garantizando el uso ordenado de los espacios y la protección de las personas y los bienes».

El máximo responsable de la Policía se ha comprometido con la sociedad alicantina a seguir trabajando por su seguridad y a no escatimar esfuerzos para atender y proteger a las víctimas. Lafuente ha ensalzado el trabajo de toda la plantilla policial y ha destacado la labor de los agentes dedicados a la prevención de delitos en los barrios de Alicante. Además se ha congratulado de la habilitación en la estación de Adif de unas dependencias para la Brigada Móvil y de la construcción en el puerto de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que permitirá dar una respuesta en mejores condiciones a los migrantes que llegan en patera. Después de anteriores ediciones en el Castillo de Santa Bárbara, el Puerto, Casa Mediterráneo e incluso la Ciudad de la Luz, la Policía Nacional de Alicante ha celebrado por vez primera en la plaza del Ayuntamiento el acto oficial para festejar a sus patronos. En el acto se han entregado 62 condecoraciones y distinciones, entre cruces al Mérito Policial y diplomas de reconocimiento, tanto a miembros del Cuerpo como a personal civil y miembros de otros cuerpos policiales de la provincia. Entre las personas distinguidas con la cruz al mérito policial se encontraban Juan Antonio Gisbert a título póstumo -la recogió su viuda-, el general jefe del Mando de Operaciones Especiales (MOE) de Rabasa, Francisco García-Almenta, y el fiscal Javier Romero. Al acto han acudido numerosas autoridades y además del comisario jefe provincial también han ofrecido sendos discursos la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Poblador destacó que los más de 2.000 policías que prestan servicio en Alicante han conseguido que la provincia sea más segura. Por su parte, Barcala ensalzó la «entrega, lealtad y profesionalidad» de los agentes, que trabajan «con gran vocación de servicio para garantizar la seguridad de los alicantinos y visitantes y proteger nuestro Estado de Derecho».