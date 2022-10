Un manto negro sobre la arena de la playa, en las calles o en los parques; e incluso de noche alrededor de las farolas. ¿Por qué han invadido las hormigas voladoras Alicante? La explicación no es otra que un fenómeno que se repite cada otoño y primavera con las lluvias: la llegada del ciclo biológico natural de estos insectos para aparearse.

A casi nadie le ha pasado desapercibido este martes la gran presencia de estos insectos en la playa, los jardines, las casas o los colegios. Casi cualquier sitio es bueno para la aparición de estas hormigas que, además, son de gran tamaño y voladoras. No es una plaga, sino que esta época coincide con el periodo de apareamiento de estos insectos. Así, que tengan alas forma parte del desarrollo que realizan para salir de un hormiguero y poder fundar una nueva colonia en otra ubicación.

Los primeros días de otoño, con bajada de temperaturas y lluvias, como las que llegaron a la provincia este lunes, son el mejor escenario para que las calles y espacios públicos se llenen de estas hormigas voladoras. "La explosión que se ha producido es normal en el ciclo biológico" de estos animales, explicó a este diario Joaquín Rico, biólogo y director técnico de Lokímica. La lluvia "es una señal" para ellas de que pueden iniciar ese ciclo biológico: "Detectan que el terreno está húmedo y pueden escarbar en él para crear un nuevo hormiguero. Salen de donde están para buscar otro", añadió Rico.

El otoño "llenan las calles" aunque es un fenómeno que solo dura unos días: "Es una explosión escandalosa pero puede durar de 3 a 7 días, luego desaparecen". Pero, ¿Desaparecen sin más? En realidad no. Las hormigas voladoras salen en un "vuelo nupcial a aparearse". Unos enjambres que se pueden ver por las calles. Algunas de ellas podrán completar ese ciclo, y otras no y morirán. Pero además, los machos también mueren y las hembras buscan el lugar adecuado para fundar un nuevo hormiguero. Cuando lo consigan, "se desharán de las alas" para ser hormigas que ya no vuelan.

Que "lloviera tanto este lunes tiene que ver en esa gran cantidad de insectos que se han visto", añadió el técnico. Porque la lluvia ablanda los suelos y les resulta más fácil construir nuevos hormigueros escarbando en la tierra mojada. Así, cuando logren entrar en ella crearán un nuevo hormiguero donde seguirá habiendo vida, hasta el próximo ciclo. "No es solo un fenómeno de zonas rurales, en las ciudades también se da en parques o espacios donde encuentran zonas donde poder escarbar", indicó el técnico.

Además, estas hormigas "servirán de alimento para otros animales como aves"; entre ellos, por ejemplo, los murciélagos. El experto indicó que "estos días por la noche también se podrán ver alrededor de las luces encendidas".

Con todo, "esta aparición de insectos no es un problema, es un ciclo natural que pasará", indicó el técnico. De hecho indicó que "la población debe estar tranquila y será algo breve". Aún así, ver gran cantidad de estos animales en las calles o playas, volando o sin volar, ha llamado la atención de vecinos y turistas. Solo habrá que tener un poco de paciencia para que poco a poco desaparezcan y uno de los ciclos naturales siga su curso. No sin dejar imágenes curiosas a pie de playa.