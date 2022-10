Si tienes tu vehículo matriculado en Alicante, seguramente habrás pagado ya el impuesto de circulación. Pero si no las hecho, debes darte prisa porque el plazo para pagar el impuesto de circulación de forma voluntaria está a punto de terminar.

¿Qué es el IVTM o Impuesto de Circulación?

El Impuesto de Circulación de un vehículo, también llamado Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), es un impuesto obligatorio que deben pagar todos los vehículos a motor en España. El impuesto de circulación te permite circular por las vías públicas de nuestro país y se paga en el municipio donde el vehículo esté matriculado o tenga su dirección fiscal. El coste varía en función del municipio y del tipo de vehículo.

¿Cuándo se paga el Impuesto de Circulación en Alicante?

El plazo para pagar el Impuesto de Circulación en Alicante de forma voluntaria es desde el día 1 de septiembre al 31 de octubre. Mientras que si lo tienes domiciliado, el impuesto de circulación de Alicante se cobrará el 3 de octubre.

¿Cómo se paga el Impuesto de Circulación en Alicante?

Para pagar el impuesto de circulación necesitas tener el recibo

El Ayuntamiento de Alicante remite anualmente los recibos a los interesados que no hayan domiciliado el pago del impuesto de circulación. Lo normal es que el recibo te llegue antes del 30 de septiembre. Pero si no te ha llegado, podrás solicitar el recibo del impuesto de circulación en la Oficina de relaciones con el contribuyente, ubicada en C/ Jorge Juan 5 planta baja, en las Juntas de Distrito o a través de la página web del Ayuntamiento de Alicante en esta dirección: https://www.alicante.es/es/tramites/descarga-recibos-periodo-voluntario.

Si tu impuesto de circulación está domiciliado, simplemente recibirás el aviso de cargo.

Formas de pago del impuesto de circulación de Alicante

Los pagos del Impuesto de Circulación deberán efectuarse en cualquiera de las sucursales de las entidades colaboradoras de la recaudación del Ayuntamiento de Alicante en todo el territorio nacional (Banco de Sabadell, Banco Santander y CaixaBank), con tarjeta de crédito y débito sin coste alguno para el usuario en las redes de cajeros automáticos de las citadas entidades, a través de la plataforma de pagos on-line en www.alicante.es, y en la red de cajeros de la Tesorería municipal sitos en C/ Jorge Juan nº 5 planta baja, C/ Cervantes nº 3 planta baja (Antigua Cámara de Comercio) y C/ Metalurgias s/n (Depósito Municipal de Vehículos).

Para pagar el impuesto de circulación deberás contar con el Código de Procedimiento de Recaudación (C.P.R.), la modalidad y el número de referencia, que se encuentran en tu recibo.

¿Qué pasa si no pago el impuesto de circulación de Alicante dentro del plazo?

A partir del 31 de octubre, es decir, cuando se acabe el plazo de pago voluntario del impuesto de circulación, los recibos impagados serán exigidos por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley General Tributaria.