En riesgo de cierre y sin relevo generacional. Esa es la situación a la que se enfrentan buena parte de las panaderías y pastelerías artesanales de la provincia de Alicante ante la subida de unos costes que resultan, para la mayoría, insostenibles. El paso de los meses y el aumento de la inflación ha dejado precios desorbitados en la factura de la luz y en las materias primas poniendo en peligro la producción de un bien tan esencial como el pan.

Este incremento ha llevado a los panaderos artesanales de la provincia a estar en una situación complicada. Como explica Trinitario Muñoz, presidente de la Asociación de Panadería y Pastelería de la Provincia de Alicante, "en algunos locales han pasado de pagar 1.000 euros a 3.000 euros de luz y, si esto continúa así, más del 5% de los hornos artesanos de Alicante se verán obligados de cerrar".

Hacer una barra de pan cuesta hoy el doble o el triple de lo que costaba hace unos meses, y los precios no solo han aumentado en la energía, también lo han hecho en los ingredientes básicos para elaborar estos productos. La harina y el azúcar son algunos de ellos. Por ejemplo, la harina normal ha duplicado su precio en lo que va de año y la integral o la especial para repostería ha subido casi el 100%.

"Ha llegado un momento en el que no se puede repercutir esta subida a los clientes" explica Begoña Devesa, gerente de la panadería Horno l'Alacantí. La barra de pan ha subido 10 céntimos en panadería y 5 en supermercado y en el resto de productos la mayoría de las panaderías han tenido que subir unos 10 céntimos por pieza.

No obstante, Devesa señala que es el sector el que está cargando con la mayoría de las subidas. "Desde verano estamos en una situación en la que o no tenemos beneficio o no cobramos nosotros, nos ajustamos lo que podemos porque lo importante es que no se vayan los clientes".

La Asociación de Panadería y Pastelería de la Provincia de Alicante también denuncia que han subido más elementos. Trinitario Muñoz ha indicado que están por nubes los precios del gasoil con el que funcionan algunos los hornos, las bolsas que usan para envolver el pan y el resto de ingredientes de repostería, como mantequilla, aceite de girasol o chocolates, que han llegado a duplicar su precio.

Sin relevo generacional

Al incremento de costes se le suma uno de los problemas estructurales del gremio, la falta de nuevas generaciones que quieran coger el relevo. Los malos horarios, la nocturnidad o la dificultad para aprender el oficio son algunas de las causas que apuntan desde la entidad artesana.

Trinitario Muñoz ha asegurado que, a pesar de los esfuerzos de la asociación por impartir cursos e intentar formar a las nuevas generaciones, estas no consiguen ver el atractivo de la profesión. Muñoz señala que la mayoría de las veces estos cursos quedan desiertos y por eso hace años que dejaron de ofertarlos.

La situación actual es poco favorable para los que están en activo, y desde la asociación creen que esto desincentiva aún más las ganas de aquellos que quieran amasar su futuro en un horno de pan.