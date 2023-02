"Te diría que nos falta de todo, pero sobre todo el polideportivo y tener más zonas verdes". Los vecinos de Ciudad de Asís son claros respecto a las reivindicaciones que hacen para su barrio, y así lo explica Ester López, la presidenta de la asociación de vecinos Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís.

El de Ciudad de Asís es un barrio estigmatizado. Sus residentes tienen una de las rentas más bajas de toda la ciudad, con 8.381,55 euros por persona al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. "No tenemos los problemas que se dicen, no es un mal barrio. Aquí cualquier vecino te ayuda y da igual que sea árabe o gitano. Hay gente mayor y joven", explica López.

Los vecinos consideran que la falta de instalaciones contrastan con la situación de otros barrios, tanto de los que tienen rentas más altas como de los que las tienen más bajas: "Entre Babel y Florida hay pistas con fútbol, baloncesto, está el Betis Florida... aquí no tenemos ni un parque para perros aunque lo hayamos pedido. Este año hemos tenido que dejar a los equipos fuera, en el polideportivo no se puede jugar. Si a mí me dieran a elegir solo una cosa que hacer en el barrio sería un polideportivo en condiciones", relata la representante vecinal.

Frente a él, se encuentran media docenas de pancartas que reflejan esta situación, con mensajes como "Ciudad de Asís merece un polideportivo digno", "Barcala, más deporte" o "no somos un gueto". La asociación asegura que no representa a ningún partido político, pero que "con este equipo de gobierno" ve "imposible que se haga nada".

Manifestaciones

"Consideramos insostenible la situación de total abandono que sufrimos en Ciudad de Asís por parte del Ayuntamiento de Alicante, quien sigue ignorando la falta de dotaciones deportivas y de otros servicios. Somos la segunda zona más vulnerable de la ciudad y sin embargo hace unos meses vimos cómo el equipo de gobierno y la ultraderecha rechazaban un Plan Integral específico para nuestro barrio, como lo hay en la Zona Norte, y lo hicieron con el mismo desprecio que nos ha sacado de las inversiones de cada presupuesto municipal todo este mandato", señalan desde la asociación de vecinos Nuevos Horizontes, desde donde añaden que "toda una generación de jóvenes ha crecido en Ciudad de Asís sin un polideportivo donde reunirse por constituir en la práctica un descampado peligroso para la integridad de nuestros hijos".

En ese contexto, vecinos del barrio y representantes políticos de la izquierda municipal se reunieron el jueves de la semana pasada para evidenciar el malestar del barrio. "Consideramos una humillación haber visto estos días cómo el Ayuntamiento gastaba 300.000 euros en un estudio de un parque deportivo en el PAU 5 y, sin embargo, el alcalde siga sin ser capaz de destinar una cantidad ridícula para rehabilitar nuestro polideportivo y abrirlo al público", explicaban entonces desde la entidad.

López añade que no entiende "que se gasten dinero para el PAU 5, que veo perfecto que se hagan inversiones allí, pero siendo claros hay barrios y barrios; y el PAU 5 no tiene esas necesidades, hay otros barrios en los que hace falta más".

La representante vecinal considera que "nosotros con unos miles de euros podemos hacer más, porque los chavales podrían jugar en el polideportivo. Si vas a un parque te multan porque ahí no se puede jugar al balón. ¿No tenemos derecho a un pistas y que los niños jueguen? Son años de lucha y no hay manera. Nos hemos cansado ya de hacer peticiones a los concejales". Los vecinos consideran que se encuentran en una encrucijada y sienten un abandono por parte de la instituciones, al no estar en una situación tan precaria como la de la Zona Norte pero no ser un barrio que tampoco reciba atención: "No es la Zona Norte pero algún día se convertirá en ella. Ojalá, porque así le meterán mano", subraya Ester López.

En decadencia

La falta de atención se une a las diversas crisis que ha soportado el barrio. Los comercios tradicionales son escasos, y solo se mantiene gracias a los nuevos residentes del barrio, muchos de ellos de origen árabe, que abren sus propios establecimientos. Tampoco se cuenta con servicios como el de sucursales bancarias: "Aquí cayó todo, los bancos y las cajas. Ahora se va levantando el comercio pero es en gran medida de los árabes", añade la representante vecinal.

La asociación lamenta la falta de "fortuna" en el reparto de inversiones en los presupuestos. "Otro año que no hemos tenido suerte. Pero si alguien en el equipo de gobierno municipal se confunde y pasea por Ciudad de Asís, encontrará decenas de comercios con carteles que dicen "no queremos ser un gueto" porque somos conscientes del deterioro al que nos han sometido estos años", apuntan desde la entidad vecinal, desde donde dicen sentirse "tristes de ver el barrio así de degradado y sin servicios". "No queremos pabellones ni exigimos grandes centros de congresos porque no tenemos nada y por eso esperamos muy poco, tan solo necesitamos que se rehabilite la única y humilde instalación deportiva que existía en Ciudad de Asís y que impide a nuestra juventud acceder a un ocio saludable", agregan.

Según los vecinos, "la juventud de Ciudad de Asís también merece tener qué hacer en su barrio y, en este momento, son ellos quienes más están sufriendo el desprecio del gobierno municipal al no contemplarles en el presupuesto un año más".