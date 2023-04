Estás sentado en la mesa del restaurante, el color del mar ocupa todo el ventanal y ya está a punto de llegar el plato que has elegido de la carta. El momento no tiene comparación posible. Apetito, comodidad, alegría. La calma de estar de comida o cena con esa persona a quien aprecias, en un entorno como este, no tiene igual.

Hablamos de un rincón de El Campello, en Alicante, que está arrasando. No solo por su buena comida y su localización, también por la oferta novedosa que suma a sus días. Estamos en el Restaurante Xarxa y aquí te vamos a contar por qué esta joya situada en El Campello triunfa entre los alicantinos. ¿Por qué gusta tanto el restaurante Xarxa? El apetito se dispara cuando ves pasar los platos que van llegando a las mesas de tu alrededor. El camarero te sirve un cóctel bien frío, levantas la cabeza y te encuentras con el espectáculo del Mediterráneo ocupando toda la vidriera. Xarxa abre todos los días de la semana, 365 días al año, desde por la mañana hasta por la noche, sin cerrar la cocina a lo largo de todo el día. Xarxa está ubicado en el tramo de El Campello que roza la playa del Carrer la Mar El Restaurante Xarxa está ubicado justo frente al mar, en el tramo de El Campello que roza la playa del Carrer la Mar. Tanto en las cenas como en las comidas que ofrecen puedes degustar una carta basada en la autenticidad de nuestra tierra, con unos fondos y arroces elaborados con el carácter de siempre, combinados con platos más canallas y actuales. ¿De qué platos hablamos? Son muchos, pero para que puedas ir imaginándote sentado en una de las mesas, puedes ir pensando en ensaladillas especiales, torrezno de mar o ceviche frito de gallina. Solo te desvelamos tres. Por el momento. Restaurante en Alicante: el plan perfecto “En nuestra cocina se recrea la esencia pura de lo ancestral y se mezcla con la innovación y saber hacer de la vanguardia…”. Así se definen en Xarxa, dejando clara la utilización de esos aires de hoy que no pierden nunca de vista al ayer. Desayunos buffet, brunch y jazz en directo en Xarxa Bien. Ya tenemos confirmado que en este restaurante de Alicante vamos a comer muy bien y que el sitio es perfecto. ¿Pero hay algo más que podamos destacar? Así es. En Xarxa, además, puedes disfrutar de tres momentos que se salen de lo habitual: desayuno buffet como si estuvieras hospedado en un hotel, un divertido brunch o una noche de jazz. Los brunch los organizan una vez al mes. En su perfil de Instagram informan siempre de cuándo es la próxima fecha prevista para esta cita. Y cuando llega el día, este restaurante de El Campello se llena de recetas frías y calientes, de momentos que siguen un camino apasionante que acaba en el dulce más apetecible. Colocarse en el centro de una cena con música en directo también es posible aquí. El maridaje entre gastronomía y jazz crea una esencia perfecta para una cena romántica o una velada agradable en la mejor compañía. Y si eres más de cócteles, puedes elegir tomar uno bien fresquito en la terraza frente al mar, con vistas fantásticas al puerto de la localidad y con la música de los DJs que ponen el ritmo a la noche. Jova Hotel Boutique: un hotel con solo 21 habitaciones La prioridad de este otro espacio es el trato cercano con el cliente y el cuidado máximo del detalle. Algo que resulta mucho más fácil teniendo en cuenta que Jova Hotel Boutique cuenta tan solo con 21 habitaciones. ¿Qué es un hotel boutique? Es un hotel pequeño, elegante y exclusivo que suele tener una decoración y diseño especial y una atención personalizada. Los hoteles boutique se caracterizan por un ambiente íntimo y acogedor con atención al detalle que abarca todos los aspectos de la estancia de un huésped, desde el mobiliario hasta la comida y la bebida. Jova Hotel Boutique transmite la calidez del entorno a sus huéspedes ¿Por qué hablamos ahora de Jova Hotel Boutique? Este espacio está ubicado en el mismo edificio del restaurante Xarxa, con el que forma un binomio, y cuenta con un estilo centrado en transmitir a los huéspedes la calidez del entorno de un municipio de la costa. Estamos hablando de un “hotel urbano con alma de pueblo mediterráneo”. Así lo definen quienes lo gestionan. Las vistas desde las habitaciones son las de un mar infinito donde se cruzan los veleros con los barcos pesqueros de los locales. Despertar así recarga las pilas y tampoco tiene igual. No hay quien tumbe el día cuando a primera hora, al abrir la ventana, solo hay azul y brisa marina.