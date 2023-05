Los médicos de Familia, a través de la sociedad científica que los engloba, han lanzado la aplicación LongCovid para ayudar en el diagnóstico y seguimiento del covid persistente, enfermedad que sufren unos 90.000 alicantinos con síntomas incapacitantes que duran más de tres años. De ellos un 30% está de baja laboral y la mitad sufre depresión. En toda España hay un millón y medio de afectados.

Esta APP nace para mejorar la atención de los pacientes de covid persistente y hacer un abordaje integral de una enfermedad compleja con afectación multiorgánica y más de 200 síntomas para los que no hay un tratamiento específico, según ha explicado la presidenta de la Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP), Pilar Rodríguez Ledo.

A su juicio, existe un escaso reconocimiento de las administraciones a estos pacientes y ha señalado que, tras tres años de pandemia, se han cerrado la mayoría de las unidades post covid dando lugar a un peregrinaje de pacientes buscando soluciones a una sintomatología muy heterogénea.

Estas dificultades diagnósticas y de seguimiento que están provocando tanto sufrimiento en los afectados han llevado a los médicos de Familia y a la Red de Investigación en Covid Persistente a crear esta aplicación gratuita, que es continuidad de la guía clínica LongCovid y que permitirá al profesional sanitario generar un informe médico a través de su propio dispositivo móvil.

De hecho, la aplicación, que sigue las recomendaciones consensuadas de 64 sociedades científicas, también está diseñada para que los afectados tengan acceso a sus datos clínicos y sean ellos los que gestionen la información.

El paciente y presidente de la Asociación de Covid Persistente AMACOP, José Méndez, ha relatado su situación personal "buscándose la vida con decenas de médicos". "He tenido que ir a Atención Primaria, a Medicina Interna, a neurólogos y a diferentes profesionales, también a la sanidad privada porque con la pública no ha sido suficiente, y cuando no puedes ni caminar tienes que buscarte la vida", ha explicado.

"He tenido que ir a Atención Primaria, a Medicina Interna, a neurólogos y a diferentes profesionales, también a la sanidad privada porque con la pública no ha sido suficiente, y cuando no puedes ni caminar tienes que buscarte la vida" José Méndez - Paciente y presidente de la Asociación de Covid Persistente AMACOP

También el médico de familia y miembro del Grupo Long Covid de la Sociedad de Médicos de Familia, Lorenzo Armenteros, se ha quejado de que las administraciones y las autoridades sanitarias no han buscado vías de tratamiento para el covid persistente.

"Lo único que se han hecho son acciones individuales en algunos hospitales", y esa heterogeneidad en el país repercute en los miles de afectados, ha precisado.

Armenteros ha reiterado que se han cerrado la mayoría de las pocas unidades post covid que estaban funcionando en España. Ante esta situación se ha preguntado "si este país es capaz de olvidar que en Madrid se llenó de cadáveres el Palacio de Hielo. Si somos capaces de olvidar estas escenas, estaremos condenados a repetirlas".

Tanto el presidente de la Sociedad de Medicina de Familia, Antonio Fernández-Pro, como Rodríguez Ledo han mostrado su intención de poner esta herramienta gratuita a disposición de la administración, "que es la primera que tiene que poner ficha".

El paciente José Méndez ha aprovechado para denunciar la existencia de médicos negacionistas que, en el mejor de los casos, te mandan a unidades de apoyo psicológico o psiquiátrico.

Respecto al reconocimiento de las incapacidades en el ámbito laboral, Méndez ha explicado que pese a tener informes médicos que aseveran que no puede trabajar, hay muchos problemas en el empresas dado que no existe un reconocimiento de la enfermedad.

"Yo quiero trabajar pero perdí el empleo por padecer covid pesistente", ha señalado el afectado, quien se ha mostrado convencido que ese es el sentir general de los afectados, y muchos solo piden un periodo de adaptación hasta estar plenamente operativos.