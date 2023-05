En septiembre de 2022, Nacho Dean y su equipo partieron en un velero desde el País Vasco con el objetivo de elaborar el primer mapa de la contaminación en el mar en España. El barco ha abandonado este jueves la costa alicantina rumbo a las Baleares afrontando la última etapa de esta expedición científica. Un trabajo que ha consistido en la toma de muestras para medir el grado de contaminación y en llevar campañas de limpieza de playas en aquellos destinos donde recalan. El miércoles en la playa de Urbanova llegaron a recoger más de 500 bastoncillos para los oídos, que con toda probabilidad acabaron en el mar tras ser arrojados por el retrete en algún domicilio particular. La directora financiera de la Ocean Race, Estefanía Esteve, y el director adjunto de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, Rufino Selva, respaldaron la labor de este proyecto, con una charla por parte de Nacho Dean en la sede del museo The Ocean Race en el Puerto de Alicante para hacer balance.

Nacho Dean es un naturalista y explorador que ha llevado a cabo distintas iniciativas para tratar de concienciar contra los efectos del cambio climático, como dar la vuelta al mundo al pie o unir nadando los cinco continentes. Ahora recorre la costa española cartografiando la contaminación de nuestros mares, en una travesía que concluirá en Cataluña el próximo 8 de junio con motivo del Día Mundial de los Océanos. "Haciendo balance de la expedición realizada hasta ahora, Dean asegura que "el 100% de las muestras analizadas, que son del Cantábrico y del Atlántico, contienen restos de plásticos y microplásticos, lo cual es bastante representativo".

Actualmente se encuentran en el tercer y último tramo, el Mediterráneo, donde han estado subiendo desde el Estrecho de Gibraltar a Cataluña. Andalucía les ha llevado dos meses de trabajos, dado que es la que mayor tramos de costa tiene, mientras que los trabajos en la Comunidad Valenciana se han desarrollado entre abril y mayo. "Todavía es pronto para aventurarnos y cerrar datos, pero el Mediterráneo al ser un mar cerrado con mucho tráfico marítimo y mucha actividad turística esté más contaminado que los otros dos", aseguró. El mapa sobre la contaminación en el mar se está realizando con una red manta, un dispositivo especialmente diseñado para el muestreo de microplásticos en el agua. "Tenemos un protocolo que consiste enlazar la red manta en distintos puntos geolocalizados dentro del litoral español", dijo.

En cada zona donde han trabajado se han concentrado en tres puntos, una ciudad costera, la desembocadura de un río y zonas prístinas. En el caso de la provincia han estado frente a la costa de Alicante, en la reserva natural de Tabarca y en la desembocadura del Segura. Tras la jornada de limpieza de playas, en Urbanova y en el Saler, asegura que se han recogido desperdicios procedentes de la actividad urbana, entre diez y quince kilos de bastoncillos, mascarillas, colillas de cigarrillos, latas, botellas... Restos que evidencian la necesidad de hacer campañas de concienciación ciudadana y dejar claro que "una playa no es un cenicero y un inodoro no es un cubo de basura".

Pero no en todas las playas aparecen los mismos tipos de residuos, sino que "dependen de la orientación y ubicación de la playa". En el Cantábrico, "como consecuencia de la actividad pesquera encontramos muchos cabos, estachas, sedales, cajas de poliespan blanco, estas cajas blancas de pescado", mientras que en Murcia y Almería se han recogido "muchos plásticos de invernaderos". En este sentido, incidió en que "lo que queremos no es estar limpiando playas eternamente sino ir a la raíz del problema y cerrar el grifo. Para eso es necesario identificar de dónde provienen", dijo Dean. Acabado el estudio, está previsto sentarse con autoridades competentes para mostrarles los datos del estudio y promover medidas. "Sacamos a la luz unos datos objetivos, es ciencia, no opiniones, ni ideología, es una realidad", dijo.

Valoraciones

Estefanía Esteve aseguró que el trabajo realizado por el proyecto "nos encantó porque vimos muchas sinergias con lo que estamos haciendo aquí", recordando que en la regata anterior muchos de los barcos se encargaron de sacar muestras del mar para medir la contaminación por plásticos. Hoy todos los barcos llevan sensores que recogen hasta quince datos diferentes. Por su parte, Rufino Selva aseguró que "desde el momento en que se nos solicitó colaboración, no tuvimos ninguna duda, puesto que la Volvo es mucho más que el evento puntual de la salida de la regata, queremos dar cobertura a un programa científico y medio ambiental que pone en valor el estado de situación de nuestro ecosistema".