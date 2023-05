Fuertes lluvias, ríos improvisados y coches arrastrados por la corriente. Esta imagen la hemos podido ver en la provincia de Alicante cada vez que ha sufrido una DANA.

Conductores que se quedan atrapados en sus vehículos y son incluso golpeados por contenedores, pero ¿qué hay que hacer en estos casos? ¿Permanecer en el coche? ¿Salir rápidamente?

La Dirección General de Tráfico (DGT) es rotunda en este sentido: si el coche ha quedado detenido durante una riada en medio del cauce y comienza a ser arrastrado lo mejor es salir como sea.

Está claro que si nos encontramos con una imprevista avenida de agua en la calzada lo mejor es no cruzarla, aunque conozcamos el terreno no hay que fiarse, ya que el agua estará turbia y no podremos ver si hay un riesgo escondido debajo o si la profundidad ha variado.

Valorar la situación

Como regla general, según la DGT, cuando el nivel de agua llega al eje de las ruedas lo más recomendable es no adentrarse más. Esto es, cuando la corriente alcance una altura de unos 40 centímetros algunos coches ya serían arrastrados, mientras que cuando superen los 60 la mayoría no podrían evitar comenzar a flotar.

No debemos fiarnos si manejamos un todoterreno. Sí, es verdad, son más pesados y tienen tracción a las cuatro ruedas. Pero hay que tener un factor en cuenta: tienen ruedas más grandes que desalojan más agua y por tanto soportan un mayor peso hacia arriba.

Cómo salir del coche y qué hacer después

Tenemos tres opciones:

Salir por la puerta. Si la altura del agua es considerable, probablemente, no podrá abrirla y tendría que esperar a que se igualase la presión con el exterior. Salir por la ventanilla. Bajar la ventanilla y salir parece lo más sencillo, pero ¿se bajará la ventanilla? Si el agua ha calado el motor y no hay flujo eléctrico no podrá hacerlo por lo que sería necesario romperla con un objeto punzante Salir por el parabrisas. No podremos romperlo pero si nos apoyamos en el respaldo y con las piernas hacemos fuerzas seguro que conseguimos sacarlo.

Una recomendación importante: salir siempre por el lado contrario al de la corriente.