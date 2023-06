"Siempre he tenido el sueño de realizar una aventura como esta y ahora que se ha brindado la opción y me han seleccionado, voy a aprovechar la experiencia y pienso disfrutar un montón con todos los adolescentes que van para allá". Javier Pérez, alumno del colegio Jesús y María de Alicante, ha sido elegido junto a su compañera de centro Claudia Bernabeu, ambos de 17 años, para participar en el proyecto "España rumbo al sur 2023".

Se trata de un programa para la juventud que tiene por objetivo sensibilizar a toda la sociedad en el fomento de buenos valores a través de la acción directa, el trabajo y el esfuerzo de sus jóvenes sobre el terreno. Es decir, es un proyecto de expedición y cooperación en América Latina o África, y este año se desarrolla en Senegal.

Un total de 140 jóvenes entre 16 y 18 años de todo el país harán las maletas para viajar para una estancia de dos semanas (entre el 19 de julio y el 8 de agosto). En este tiempo recorrerán las aldeas para ayudar en lo que sea necesario: desde colaborar en las clases escolares a construir una casa.

Lo primero que hizo Javier cuando conoció que se marchaban al país africano fue informarse. "Cuando te plantean el destino te interesas por el país. Sabemos que es seguro pero es verdad que hay una serie de revueltas porque han encerrado un líder político. Pero parece que esos conflictos se están solucionando". Así que, aseguran, "con muchísima ilusión y ganas de ayudar a todo el mundo".

Claudia, también expedicionaria en "España rumbo al sur", destaca que "es un proyecto que se lleva realizando muchísimos años en el que se elige a jóvenes de toda España para ayudar en otro país a lo que necesiten".

"Quiero darme cuenta de la realidad de verdad que hay en el mundo porque a mí nunca me ha faltado de nada en mi casa y mis padres me han podido proporcionar estudios, alimentos...Quiero conocer lo que realmente es vivir con lo mínimo" Javier Pérez - Cooperante alicantino

Su compañero espera de esta experiencia "darme cuenta de la realidad de verdad que hay en el mundo porque a mí nunca me ha faltado de nada en mi casa y mis padres me han podido proporcionar estudios, alimentos...y quiero conocer lo que realmente es vivir con lo mínimo y sin tantos caprichos ni tonterías que al fin y al cabo no necesitamos para ser felices".

Fase de selección

Según explica la joven, que quiere formarse para trabajar en la sanidad, fue en el colegio donde les hablaron del proyecto para que se presentasen si así lo deseaban. "Buscamos información y pasamos al proceso de selección con una fase general de jóvenes de todo el país. Mandamos unos vídeos explicando nuestras aficiones y por qué queríamos ir. De 12.000 seleccionaron 200. Nos reunieron en Madrid para hacer una entrevista personal de forma presencial y quedamos 140".

"Estaremos para ayudar en lo que necesiten y pidan, como ayudantes en los colegios o para colaborar en construir una casa. Me atrae esta experiencia porque creo que es algo que hay que vivir en la vida" Claudia Bernabeu - Cooperante alicantina

Una vez que aterricen en Senegal, "estaremos para ayudar en lo que necesiten y pidan, como ayudantes en los colegios o para colaborar en construir una casa. Me atrae poder ayudar y vivir esta experiencia porque creo que es algo que hay que vivir en la vida". El año pasado también se presentó y no fue seleccionada pero este sí ha tenido mejor suerte.

Antes de marcharse realizarán una serie de actividades de supervivencia, marchas a pie, entrenamiento y actividades físicas al aire libre para mostrar a los jóvenes aventureros alguna de las exigencias y dificultades que se podrán encontrar en el transcurso de su viaje a Senegal.

Así, en la base militar de Cerro Muriano, de Córdoba, asisten como fase previa al inicio de la expedición a unas jornadas de "cultura de la defensa" con el objeto de fomenta entre los expedicionarios valores inherentes al Ejército, como compañerismo, disciplina, espíritu de sacrificio o ejemplaridad.

Para ello, las fuerzas Armadas prestan el apoyo de instalaciones, servicios, personal y material en respuesta a la colaboración solicitada previamente como en las ediciones anteriores de esta expedición.

"España rumbo al sur", programa de formación a través de la experiencia práctica, cumple 18 ediciones con el viaje y la expedición como la herramienta fundamental y potenciadora del conocimiento. En estos años los participantes han recorrido 75.000 kilómetros por África e Hispanoamérica, y han participado cerca de 2.000 jóvenes.

"Es un proyecto que fomenta el liderazgo, la propia iniciativa, el emprendimiento, la solidaridad, el esfuerzo, la ilusión, la curiosidad y el interés por mejorar y superarse. Nuestros pilares formativos son cooperación, voluntariado, emprendimiento, historia, ecología, innovación, investigación y cultura de defensa. Te permite conocer otras culturas, otras realidades. Se adquiere una visión real y certera sobre las ilusiones, anhelos y esperanzas que mueven a todas las personas de este mundo. Convivencia, compañerismo, deporte, trabajo, esfuerzo, solidaridad y respeto", explica la entidad. Dirige el programa Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo.