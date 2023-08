La última erupción del volcán Fagradalsfjall de Islandia tuvo lugar hace poco más de un mes cuando se abrió la tierra en un área que también tuvo actividad en 2021 y 2022 tras un paréntesis de ocho siglos. Durante semanas ha expulsado lava y gases tras miles de terremotos.

De todo este fenómeno natural han sido testigos tres alicantinos que hicieron una ruta caminando de 20 kilómetros hasta alcanzar la zona, situada a 45 minutos de la capital, Reikiavik. Allí sintieron el vértigo propio de la mezcla de fascinación y miedo al contemplar el río rojo de lava bajo sus pies.

Los aventureros son Pablo Leonardo Signore, que estudia Física en la Universidad de Alicante; Víctor Guerrero, que se ha graduado este año de Psicología en la Universidad Miguel Hernández; y Valentina Serrano, recién graduada en Publicidad y Relaciones Públicas en la UA. En viajes distintos, cogieron sus mochilas y caminaron seis horas de madrugada hasta llegar a la zona en erupción.

"He tenido el placer de viajar a Islandia y coincidir con la erupción del nuevo volcán que ha protagonizado tantos terremotos este verano en la pequeña isla. Me pareció una aventura única y un espectáculo de la naturaleza", explica Pablo, quien ha visto dos veces el volcán.

En su caso ya ha estado en Islandia varias veces pues tiene hermanos que viven allí. Hacía cuatro años que no iba y se decidió a pasar el verano compaginando su estancia con un trabajo como hostelero en restaurante japonés de la capital. El sueldo es elevado y le da para costearse buena parte de los gastos del curso.

"La primera vez que fuimos fue el 13 de julio, al poco de que surgiese el volcán y me gustó la experiencia, fue muy impactante". En su mente ha quedado grabada su similitud en cuanto a paisaje a una escena de la saga Star Wars.

En concreto, a Mustafar, el planeta volcánico ficticio de la serie cinematográfica que aparece en la película "La venganza de los Sith". Es, en la ficción, un pequeño planeta de elevada temperatura compuesto por volcanes y ríos de lava, donde tiene lugar un duelo entre Anakin Skywalker y su antiguo maestro Obi-Wan Kenobi.

Ese primer viaje lo hizo con Víctor, su mejor amigo. El camino estaba lleno de baches y desniveles en una ruta muy compleja. No así la segunda ocasión en que fue, hace dos semanas, con Valentina esta vez, cuando los visitantes ya habían abierto una ruta.

"Llegas a un punto y en el último tramo escalas una montaña. Desde lo alto ves el volcán", recuerda. La primera vez sufrieron un gran cansancio, fuerte viento y se tuvieron que poner mascarillas dado que no era recomendable respirar el aire aunque el gas ya no fuese tóxico. Veía la lava bajo sus pies directamente ya que no había protección "y si caías o bajabas al río de lava te podías morir".

La segunda vez fue mucho más amena. Subir la montaña costó menos y el camino estaba más transitable. Lo compartió con su amiga alicantina, a la que le gusta el senderismo.

"Es la primera vez que he visto volcanes y tan cerca. En esa zona se formó el año pasado un volcán y hace dos veranos otro. Es my bonito porque en la ruta hay zonas de lava que ya no está caliente aunque tampoco se recomienda que la pises porque piensan que en cualquier momento puede surgir otro".

En general ha sido su experiencia más completa en un paisaje natural, señala Pablo. "No mucha gente puede decir que ha visto un volcán activo. Sobre todo la primera vez que fui estaba en pleno apogeo".