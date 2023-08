La hoguera Obra Social del Hogar y la cofradía de El Morenet se encuentran de luto tras el falleicmiento de Elena Adrover Rubio a los 20 años de edad.

Elena ha muerto a consecuencia de un cáncer que le fue detectado el 23 de julio, hace menos de un mes. La hoguera ha publicado un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales: "Hoy nos despertamos con una triste noticia que no queríamos que llegase. Hoy nos ha dejado Elena Adrover Rubio, hija de nuestro presidente David Adrover Sirvent. Una estrella más ilumina el cielo. Vuela muy alto, princesa, no te olvidaremos nunca. Has sido una guerrera de los pies a la cabeza".

Comisionada de Obra Social del Hogar desde el año 2012, fue en 2013 cuando representó a su hoguera como belleza infantil, el mismo año que su madre, Yolanda Rubio, fue belleza adulta.

Elena pertenecía también junto a su familia a la cofradía El Morenet del Raval Roig.

El funeral en su memoria se realizará en el tanatorio de Sant Joan d'Alacant este sábado a las 11.00 horas.