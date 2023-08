Una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) podría dejar lluvias torrenciales este próximo fin de semana en la provincia de Alicante. Unas lluvias en forma de gota fría que dependen del movimiento de la masa de aire frío que se formará en el golfo de Cádiz, como explica Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA).

La situación no es clara y está en el aire. Las opciones son dos: que la bolsa de aire frío se desplace hacia el Atlántico, lo que favorecería a la provincia, ya que las lluvias serían leves, o que la masa de aire llegue hasta el Mediterráneo, lo que sí podría provocar una lluvia de gota fría o DANA en Alicante.

Olcina señala que los modelos de predicción, por el momento, dejan incertidumbre: "No está del todo claro [si habrá DANA], hay mucha intertidumbre en los modelos. Sí que se sabe que se va a formar una bolsa de aire frío, lo que se conoce como una DANA o gota fría en el golfo de Cádiz, pero lo importante es cómo se desplace a partir de ahí. Se formaría el sábado y, en función de la dirección que tome de desplazamiento, llovería más en la zona nuestra de la Comunidad Valenciana o menos".

"La masa de aire se desplazaría hacia el Atlántico, pero no está descartado que lo haga hacia el Mediterráneo (...) Hay que tener prudencia" Jorge Olcina - Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Según las primeras predicciones, los modelos apuntan a que esta masa de aire se desplazaría hacia el Atlántico, pero no está descartado que lo haga hacia el Mediterráneo, explica el director del Laboratorio de Climatología: "Los modelos, a fecha de hoy, señalan que no se desplazaría tanto hacia el Mediterráneo. Se quedaría estancada en el golfo de Cádiz y luego se desplazaría hacia Portugal y el Atlántico, con lo que nos libraríamos de lluvias importantes". Sin embargo, esto no evitaría las lluvias: "Es verdad que ya el hecho de que haya una bolsa de aire frío en el golfo de Cádiz va a suponer que, sobre todo el domingo y el lunes, se formen algunos chubascos, pero serían de poca importancia si se confirma ese desplazamiento final de la gota fría hacia Portugal y el Atlántico".

En cualquier caso, no está descartado que pueda haber una DANA en la provincia de Alicante a partir del próximo fin de semana, aunque Olcina llama a la calma hasta que los modelos precisen más su predicción: "Si viniera hacia el Mediterráneo, sí que llovería aquí de forma importante. Por eso, yo creo que de momento hay que tener un poco de prudencia. Vamos a esperar a ver el pronóstico oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Imagino que mañana ya podrá dar un aviso si la cosa se pone delicada. No digo que sea temprano, pero sí que alarmar más de la cuenta puede ser contraproducente porque igual luego no se producen esas lluvias si finalmente se desplaza la gota fría hacia el Atlántico. Aquí habría lluvias en forma de chaparrones pero poco más". Olcina subraya que "hay bastante incertidumbre" y que "se está esperando a que los modelos aclaren un poco más. Este jueves se podrá decir algo con mayor relevancia".

Alerta amarilla

Este miércoles, la Aemet ha mostrado la alerta amarilla en la mayoría de la provincia de Alicante, a excepción de la comarca de la Marina Alta. Un aviso que también comparte la Región de Murcia. Tanto en el litoral sur como en el interior de la demarcación, la Aemet señala un aviso meteorológico por precipitaciones acumuladas de 20 milímetros en una hora. Un aviso que mantiene entre las 10.00 y las 20.00 horas de este miércoles.

Sería a partir del viernes 1 de septiembre, cuando podría llegar una fuerte DANA acompañada de un nuevo descenso térmico y fuertes precipitaciones y tormentas.