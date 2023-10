Alicante acogerá a 40 de los migrantes llegados en cayuco a Canarias. Así lo ha confirmado este viernes el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, quien ha subrayado el carácter solidario de Alicante al tiempo que ha reprochado a la Subdelegación del Gobierno la falta de transparencia en este asunto.

En total, la Comunidad Valenciana acogerá al menos a 350 migrantes procedentes de Canarias, según anunció el jueves la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien advirtió de que esta cifra, "dinámica y cambiante", podría ir a más ante la continua llegada de cayucos al archipiélago en lo que tanto el Gobierno como el propio Ayuntamiento han calificado como "crisis humanitaria". Una situación que se produce en plena polémica por las críticas suscitadas en algunas comunidades gobernadas por el PP contra la gestión que está llevando a cabo el Ejecutivo central con el reparto de migrantes en la Península.

Barcala ha explicado que el subdelegado del Gobierno en Alicante, Carlos Sánchez, le informó de que "había llegado un vuelo con 40 inmigrantes procedentes de Canarias" y que "lo único que me facilitó como información es que se habían encargado [el Gobierno] de alojarlos, que el régimen en el que estaban era sin condicionantes y que pasaban el dato a la Policía Nacional para los trámites que fueran oportunos".

El alcalde ha criticado la falta de transparencia por parte del Ejecutivo central, al tiempo que ha insistido en el carácter solidario de la ciudad: "Quiero dejar bien, bien claro que somos perfectamente conscientes de la responsabilidad en una crisis humanitaria como la que se está produciendo en estos momentos con la llegada incesante de cayucos a las costas canarias. Tenemos la responsabilidad común de ser solidarios con la situación que está pasando. Lo hemos sido siempre. Y Alicante creo que ha sido un ejemplo en particular de ese comportamiento. Ahora bien, no es en absoluto incompatible la solidaridad con la información. Creemos que es importantísimo, precisamente para que no se generen, como estamos viendo en otras poblaciones, ni alarma social, ni preocupaciones, ni ningún tipo de inquietud".

El jefe del gobierno local ha insistido en que "es saludable el que se comparta transparentemente la información con quienes también tenemos esas responsabilidades a nivel municipal respecto a aquellas personas que son ubicadas, alojadas o atendidas en nuestra ciudad" y ha exigido al Gobierno "lealtad institucional" y "responsabilidad institucional" para que se les informe "precisa y detalladamente en tiempo real" de la llegada de migrantes a Alicante.

Barcala ha señalado que "no es de recibo que a toro pasado te vayan diciendo cuánta gente está llegando" ni que "esos traslados se estén realizando de madrugada, como a escondidas, que no se esté pasando la información adecuadamente y que no se esté dando cuenta". Y ha reiterado dos mensajes al Gobierno: que Alicante ofrece "todo el apoyo y solidaridad" y "la exigencia de información porque no entiendo que sea incompatible una cosa con la otra y porque tampoco entiendo que esa información deba ocultarse".

Conocimiento de los ayuntamientos

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha indicado este viernes que "personalmente" ha "hablado con los alcaldes a los que, en este momento, han llegado personas derivadas de Canarias para ayudar a esa comunidad" aunque ha subrayado que los ayuntamientos no necesitan más que la información de la llegada de los migrantes, ya que la atención la presta "el Sistema Nacional de Acogida" de forma integral.

"La atención la presta el Gobierno de forma integral. Estas personas están completamente atendidas dentro del Sistema Nacional de Acogida que está llevando a cabo el Ministerio de Inclusión. Es responsabilidad de las comunidades autónomas la atención a los menores, pero a las personas que no son menores de edad están dentro del Sistema Nacional de Acogida y es el Ministerio de Inclusión el que está dando un servicio y una cobertura integral a estas personas", ha insistido Bernabé.

La representante del Ejecutivo central ha remarcado que "estamos comunicando a los municipios, como no puede ser de otra manera, con un sentido de la lealtad institucional, para que estén informados de la presencia de estas personas. Pero solo necesitamos que los ayuntamientos tengan el conocimiento de que estas personas están aquí, pero la atención se la estamos prestando y la tienen garantizada por el Gobierno de España".