Cristina, que no se llama Cristina, empezó a notar una sensación rara en algunas partes del cuerpo. No tenía sensibilidad, le daban rampas… Estaba agotada y eso no era nada bueno para el objetivo que venía persiguiendo junto a su marido y que no lograban conseguir: tener un bebé. Un día su fisioterapeuta decidió aconsejarle que le vieran en la Unidad de Neurología HLA Vistahermosa, y allí se encontró con la doctora Elena Elvira. Su diagnóstico sería duro de afrontar en un primer momento: Cristina tenía esclerosis múltiple. Pero su caso dio un giro cuando una buena noticia y un buen tratamiento salpicaron de pronto en medio de esta nueva situación.

