Dos médicos alicantinos, el especialista en Aparato Digestivo, Enrique de Madaria; y Pedro Gutiérrez Carbonell, traumatólogo infantil, se han colado este año entre los 50 mejores de España en la prestigiosa lista de premios a la excelencia médica que desde hace diez años elabora Top Doctors, grupo tecnológico líder para la transformación digital del sector sanitario y el fácil acceso a los mejores especialistas médicos.

La lista está integrada por 50 mejores médicos de la medicina privada en España, valorados a lo largo del año por el propio colectivo médico y especialistas de cada área. De la Comunidad Valenciana hay cinco. Aparte de De Madaria y Gutiérrez, están en la lista Francisco Ripoll Orts, de Cirugía General y Aparato Digestivo; Sabrina Kindem Gómez, de Dermatología; y Agustín Serrano Durbá, de Urología infantil, los tres de la provincia de València.

El reconocimiento que realiza Top Doctor se ha fijado en la tarea del doctor De Madaria como gastroenterólogo en la Policlínica Quironsalud de Alicante, tarea que compagina con su trabajo en la Sanidad pública como especialista en Aparato Digestivo en la Unidad Biliopancreática del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante.

Es un prestigioso especialista en Aparato Digestivo que cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. Fue Presidente de la Asociación Española de Gastroenterología y de la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC). Es un experto internacionalmente reconocido en enfermedades biliares y pancreáticas, con conferencias invitadas en centros de prestigio como el Hospital Johns Hopkins (Baltimore, EEUU), la Clínica Mayo (Rochester, EEUU), Cleveland Clinic (Cleveland, EEUU) y Harvard Medical School (Boston, EEUU) y promotor de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas.

El doctor Pedro Gutiérrez Carbonell es un reputado traumatólogo y cirujano ortopédico en Alicante especializado en patología infantil. Cuenta con casi tres décadas de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. En concreto, es experto en deformidades, lumbalgia, medicina del deporte infantil, ortopedia infantil, parálisis cerebral infantil y displasia de cadera, entre otros.

En su trayectoria profesional destaca su puesto en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Elda y en la Clínica Maisonnave de Alicante. Se licenció en Medicina y Cirugía y, posteriormente, se especializó en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Además, ha participado en la redacción de más de 20 artículos para revistas y libros científicos sobre Traumatología Infantil. Actualmente trabaja en el Hospital General de Alicante y es profesor en la Universidad Miguel Hernández.

Reconocimiento a toda una vida profesional

En esta ocasión, la compañía también ha querido hacer un reconocimiento especial a 10 médicos que llevan toda una vida dedicada a la profesión, dos de ellos alicantinos.

Se trata de la psiquiatra María Angustias Oliveras Valenzuela, que acumula más de 40 años de trayectoria en psiquiatría y 15 en psiquiatría forense. Cuenta con una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad, como ansiedad, estrés, depresión, estrés laboral y trauma psicológico, entre otros.

También obtiene el reconocimiento el doctor Eliseo Pascual Gómez, que hizo formación profesional en Filadelfia, Estados Unidos y según sus esquemas: Medicina Interna (tres años) en el Thomas Jefferson University Hospital seguidos de Reumatología (dos años) en el Hospital of the University of Pennsylvania.

Es experto en gota, artritis reumatoide, artrosis, tendinitis, lupus y espondilitis, entre otros. Fue presidente de la Sociedad Española de Reumatología y de la Sociedad Valenciana de Reumatología. Es organizador junto a dos colegas europeos, de las recomendaciones europeas para el diagnóstico y el tratamiento de la gota y de la artritis por cristales de pirofosfato cálcico.