El sector de Salud, Dependencia y Sociosanitario de la Federación de Serveis Públics de UGT-PV solicita a la Conselleria de Sanidad que establezca un protocolo que facilite la comunicación entre el personal sanitario y el paciente pediátrico con trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo, los menores con trastornos del espectro autista (TEA). El sindicato recuerda que estos menores y sus familias se encuentran con serios obstáculos cuando tienen que afrontar una visita a un centro sanitario.

De un lado, el paciente pediátrico con trastorno del neurodesarrollo tiene dificultades a la hora de comunicarse y relacionarse socialmente, lo que implica que precise de la ayuda de su familia a la hora de entablar una comunicación con el personal sanitario, al tiempo que necesita un periodo para adaptarse a estos espacios que no forman parte de sus rutinas habituales. "La familia, por su parte, se ve obligada a concertar varias citas para que el desplazamiento no sea desestabilizador para el menor. Por otro lado, el propio personal médico, de enfermería, auxiliares, etc. carece de formación y herramientas para atender de la mejor forma posible a estos niños y niñas", explican desde el sindicato.

Trastornos

UGT considera que, en buena medida, esta situación podría mejorar con medidas específicas, como es la formación y el uso de herramientas tecnológicas ya existentes que de una manera sencilla facilitan al paciente con estos trastornos la comunicación con el personal sanitario.

Se trata de aplicaciones de uso muy sencillo que utilizan, entre otros recursos, pictogramas. Cabe apuntar que la medida de implantar la pictografía en los centros implica muy poca inversión (el coste es mínimo) mientras que es muy efectivo para aliviar la ansiedad de los pacientes y fomentar la independencia de los mismos, abundan desde el sindicato.

Para avanzar en la mejora de la prestación del servicio sanitario para este tipo de pacientes, UGT Serveis Públics PV ha organizado para mañana miércoles, 13 de diciembre, una jornada dirigida al equipo de enfermería con el título “Perspectiva del paciente pediátrico con trastornos del neurodesarrollo. Papel de la enfermería”. Esa jornada destinada al personal de enfermería, aunque también abierta a otras categorías profesionales interesadas y familias, tiene por objetivo ahondar en la formación y la sensibilización del personal que atiende a este tipo de pacientes.

Contará con la presencia de profesionales expertos en esta materia que abordarán cuestiones tales como la atención multidisciplinar, sistemas de comunicación, manejo de la situación temporal, coordinación de recursos y manejo del paciente durante el ingreso para evitar el deterioro físico, etc.