La demanda de antibióticos ha aumentado un 60 % en las dos últimas semanas en las farmacias de la provincia de Alicante por el aumento de las neumonías y la bronquitis. Un incremento de las peticiones de estos medicamentos que coincide con una nueva situación de escasez de la amoxicilina, uno de los más utilizados para estas afecciones, con problemas de suministro activo en 24 preparaciones de polvo para suspensión oral, comprimidos o cápsulas duras, bien solo o en combinación con ácido clavulánico. Muchas de las bacterias que causan infecciones de las vías respiratorias son sensibles a este antibiótico, de ahí su prescripción en estos casos. Estas infecciones víricas se pueden producir también tras las complicaciones de una afección vírica.

Los farmacéuticos se ven obligados a buscar el medicamento en otros laboratorios o en boticas que sí puedan tener algunas reservas a través de la herramienta cada vez más utilizada por los profesionales, Farmahelp. De momento es posible encontrar en comprimidos y faltan en sobres, algo que preocupa pero que no es tan complejo como lo que sucedió hace un año con las preparaciones pediátricas de amoxicilina. Faltaban todo jarabes, formulación especialmente diseñada para los niños.

Este déficit se notó sobre todo en noviembre y diciembre, cuando los virus respiratorios entre los niños saturaron las plantas hospitalarias al ser uno de los antibióticos que suelen prescribir los médicos para combatir las sinusitis, otitis, amigdalitis, faringitis y neumonías en edad infantil. Fue algo preocupante frente a la situación actual que es más de pico de demanda.

Gracias a los laboratorios de genéricos al ser la amoxicilina una molécula con muchas presentaciones se logró ir solventando este desabastecimiento. El Ministerio de Sanidad autorizó a las farmacias a administrar los medicamentos en comprimidos de 500 mg ranurados para partir las pastillas y conseguir así las dosis necesarias de 250 miligramos para niños. Sin embargo, farmacias consultadas no hicieron uso de esta medida y enviaban a los menores al hospital.

Enfermedad meningocócica

No obstante, la situación se puede complicar en las próximas semanas pues la incidencia de la enfermedad meningocócica invasiva, germen de la pulmonía, está en máximos en esta última semana, con 25 casos por cada 100.000 habitantes, rozando el pico que se produjo en diciembre de 2022 y enero de 2023.

Así lo explica Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y jefe de área en el Hospital General de Elche. El doctor advierte de que la incidencia de enfermedades graves respiratorias está en máximos según la vigilancia que realiza la Conselleria de Sanidad "y probablemente ascenderá la curva en Navidad". La tasa es de 116 casos por cada 100.000 habitantes, al doble de lo notificado en España.

"Este ascenso en la Comunidad Valenciana se produce a partir de los menores de 4 años, con 1.422 casos por cada 100.000 habitantes por el contagio de los niños en las escuelas. "Se ve claramente reflejado en el porcentaje de positividad en Atención Primaria, que es ya del 30,4 %". Hace dos semanas eran inferiores al 5%, "ahora uno de cada tres se confirma positivo para virus de la gripe, covid o sincitial (causa de la bronquiolitis), lo cual es sinónimo de que está circulando mucho".

También aumenta la tasa de hospitalización, a niveles similares al año pasado por esta época (17,2 %). "Habrá bastantes más casos pero se ingresa una minoría, de ahí el aumento a partir de los mayores de 80 años. Muchas veces se hospitalizan porque están con covid.Cuando se detecta una persona de esta edad con factores de riesgo con coronavirus se ingresa para estabilizarla".

Baja tasa de vacunación

El preventivista advierte de la baja tasa de vacunación, sobre todo en covid este año. "La gente ha perdido el miedo en todos los colectivos, en mayores, personal sanitario, residencias...Nos enfrentamos a una época perfecta para los contagios como es la Navidad, esperamos que no cree presiones importantes en los hospitales".

Además de antibióticos para infecciones respiratorias que ya se han convertido en bacterianas, las farmacias están vendiendo también más anticatarrales, antigripales, antitusivos, antitérmicos para la fiebre y analgésicos, cuando son infecciones bacterianas, así como más test de gripe y covid, aunque señala que la población tampoco está obsesionada este año con el coronavirus aunque se los hace por precaución.

"En invierno se demanda más que el resto del año, esta vez más tardío porque no ha hecho frío pero en cuanto bajan las temperaturas se disparan las peticiones", señala la farmacéutica de Alicante Ángela Madrid.

De momento tienen stock de antibióticos porque les falló un laboratorio pero han encontrado otro que les sirve, de momento. Este año, señala, es menos acuciante la falta del pediátrico. "El año pasado no había ningún antibiótico infantil y había que derivar al hospital. Ahora de momento está más controlado". Aparte de la amoxicilina escasea otro antibiótico muy usado, el zinnat, tanto granulado para suspensión oral como en comprimidos, y se sustituye por el genérico.

Para evitar más contagios durante las fiestas, los profesionales aconsejan ventilación de espacios, lavado de manos y uso de mascarillas en espacios donde haya masificación, o bien si se está resfriado.

Desabastecimiento

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Andrés García, coincide en que la situación de desabastecimiento no es comparable a la del año pasado pese a que haya problemas con más de 900 medicinas.

"El año pasado sí teníamos un problema muy grande. Aunque ha entrado la ola de frío no es comparable. Hay presentaciones que están faltando y otras que están. Nos está costando a las farmacias encajarlo pero no es comparable a lo que pasó".

García señala que la diferencia está en el antibiótico pediátrico porque no hay plantas de fabricación alternativa, "que fue lo que sucedió, que teníamos que tirar de medicamentos adultos para fraccionar y demás. Ahora no sucede, hay momentos puntuales pero no desabastecimiento general de fórmulas pediátricas".

"¿Que no hay de todo lo que queremos? Es que no hay de todo lo que queremos cuando lo queremos", afirma. Las farmacias dedican un día a la semana a buscar medicamentos alternativos en otras boticas a través de la herramienta Farmahelp. "El problema de la producción sigue y el del aumento de precios también está sobre la mesa. Igual que el de las plantas de fabricación europea", pues hay pocas para la producción de fórmulas pediátricas.

En cuanto a la falta de amoxicilina para adultos, señala el presidente colegial que se pueden buscar alternativas aunque tenga que acudir al prescriptor y se busque otro antibiótico. "Puede haber problemas de suministro no es al nivel del problema del año pasado. Para los niños hay de momento aunque estamos ahora en el pico de la demanda", que se ha multiplicado en las últimas semanas.

No solo infecciones bacterianas. También se comparten más los virus que causan la gripe, el covid y otros. Aunque la mayoría de resfriados se resuelven solos con anticatarrales.

García insiste en que muchas de estas dificultades se podrían facilitar si Sanidad abriera un canal de comunicación con los médicos de Atención Primaria para evitar tener que derivar de nuevo al paciente cuando un antibiótico no se encuentra.