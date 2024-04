El sector turístico de Alicante espera un buen puente sin quitar ojo a la meteorología

El puente del 1 de mayo se celebra en Madrid, donde el jueves es festivo, pero también en algunos sectores de Alicante como la restauración, el ocio o el comercio. Y es que la previsible llegada de cientos de turistas desde la capital del Estado sumado a la poca previsión de viajes de los alicantinos a otros emplazamientos suman el cóctel perfecto para que el comercio y la hostelería puedan tener unos días de buenas cifras. A pesar de no ser un puente marcado como tal en Alicante, las expectativas son positivas entre los diferentes sectores turísticos de la ciudad.

Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), señala que el hecho de que sea puente en Madrid y no en Alicante les beneficia a la hora de poder captar más clientes: "La gente que no se va de viaje va a seguir viniendo. Además, este puente vamos a tener suerte también porque muchos de los turistas que vienen de Madrid son clientes nuestros. Ha coincidido que es un puente en Madrid que se lo toma bastante gente". Galdeano subraya que "espero que tengamos unos días buenos, teniendo en cuenta las cifras de ocupación hoteleras [del 85 % en la ciudad] y que no es un puente como tal aquí, por lo que no habrá mucha gente que salga de viaje y podremos tener tanto turistas como locales. Las expectativas son buenas, aunque no me gusta lanzar campanas al vuelo".

También desde la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) comparten este optimismo. Su presidenta, Gabriela Córdoba, afirma que ya se han registrado reservas desde principio de semana: "Hay un buen pronóstico y desde principio de semana hay reservas. Aunque no estemos llenos y va a depender de la meteorología, creo que vamos a tener una buena y larga semana. Y aunque no hay muchas reservas, creo que es cuestión de tiempo. Las habrá conforme avance la semana".

Unas buenas expectativas que dependen, en gran medida, de la ocupación hotelera. En la ciudad, la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) ha señalado unas previsiones del 85 %. "Este año ha caído muy mal, porque ha caído en medio de la semana. El único igual fue 2019. Los datos entonces fueron del 88,3 % de ocupación. Esperemos que este año vaya al alza con el buen tiempo", ha apuntado Cristina Seguí, gerente de APHA.

Unos datos que también dan esperanzas al comercio, que aunque cierra este miércoles, espera poder engancharse a esta tendencia a partir del jueves. "Para el comercio es una semana positiva. Vamos a ver cómo llega este turismo de Madrid también. Durante el festivo estamos cerrados, pero el jueves estamos en total actividad y esperamos que sea un buen puente para nosotros", subraya Vicente Armengol, presidente de la asociación Comerciantes por Alicante.