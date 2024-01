Las comunidades autónomas no se han puesto de acuerdo para introducir de forma general la mascarilla en los centros sanitarios y las residencias salvo la excepción de la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña ante la oleada de virus respiratorios. De recuperarlas en las farmacias también se habla pero no tanto en el transporte público, aunque los médicos la recomiendan para personas vulnerables y para quienes tengan síntomas respiratorios.

Así las cosas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora positivamente que el Ministerio de Sanidad implante el uso de mascarilla en centros sanitarios de todas las comunidades autónomas ante la situación que viven las urgencias y los centros de salud de toda España. CSIF reclama que la mascarilla también sea obligatoria en los transportes públicos y que se refuercen las plantillas de manera urgente para hacer frente a la presión asistencial.

Espacios concurridos

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar apunta que es de sentido común que se lleve mascarilla en espacios cerrados especialmente los concurridos.

"Es una cuestión de solidaridad y concienciación ciudadana. Si tengo síntomas mi mascarilla protege a los demás y si no tengo síntomas me protejo de un posible contagio. Es una lástima que las cosas se tengan que imponer y que no nazcan de la ética personal pero lamentablemente se funciona así", señala la presidenta de esta sociedad científica, Mari Ángeles Medina. Es decir, por prudencia y que se la pongan cuando sea necesario.

El caso es que en los autobuses de Alicante cada vez más viajeros se ponen la mascarilla al ser espacios cerrados, y también aumentan los ciudadanos que optan por ponerse cubrebocas en determinados ámbitos concurridos como áreas comerciales. E incluso por la calle.