El presidente de la Generalitat Carlos Mazón ha asegurado esta mañana que el tiempo de espera en el trasvase Júcar -Vinalopó se había acabado. Tras años de parálisis en las obras del postrasvase, Mazón ha asegurado que el Consell ejecutará obras por importe de 20 millones este año. Mazón ha mantenido una reunión en Aspe con las comunidades de regantes donde le han trasladado sus necesidades y las obras más urgentes.

"El tiempo de espera con el Júcar Vinalopó se ha terminado. Han sido años los que hemos estado esperando que alguien hiciera algo y nosotros lo hemos hecho en seis meses porque el agua no admite más demoras", ha asegurado. En estos momentos se ha adjudicado el tramo 1 que conectaría la balsa del Toscar en Monóvar con La Mola en Novelda por importe de nueve millones y en breve se adjudicarán los trabajos del tramo 2 que conectará la balsa de Monóvar con las de El Cid en Monforte y por importe de 20 millones.

Las obras del postrasvase en las que ya se está trabajando permitirán llevar el agua de riego obtenida del trasvase del Júcar a 15.000 agricultores. Mazón ha dicho que son días históricos, en los que la balsa del Toscar se convertirá en el punto cero del Júcar -Vinalopó y desde la que se repartirá el agua entre las comunidades de regantes. El presidente del Consell ha visitado la balsa, hoy vacía por trabajos de limpieza, acompañado de la consellera de Medio Ambiente Salomé Pradas y el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó Ángel Urbina. La provincia recibirá este año 15,2 hectómetros cúbicos de agua de riego procedente del Júcar y que empezarán a llegar a la balsa el próximo febrero.

Mazón ha destacado que la ejecución del trasvase “ya va a ser una realidad” pero todavía queda “mucho camino por delante”. Durante este 2024 se invertirán cerca de 20 millones de euros en ejecución, que no en presupuesto. “Esto ya no es un presupuesto, aquí estamos ya ejecutando”. El president de la Generalitat ha querido agradecer el trabajo previo de planificación y proyecto que se ha hecho estos últimos meses y ha declarado que “el ritmo de obra, de gestión y ejecución ha comenzado por fin en el Vinalopó” poniendo remedio al “abandono y pérdida de derechos que ya no se podían tolerar más”. “Esta impresentable demora no le ha salido gratis a mucha gente con la que queremos trabajar y queremos hablar” ha señalado Mazón y les invita a “recuperar una cultura de agricultura de calidad, a precio razonable y sostenible que es lo que necesita el Vinalopó”.